本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普封口費案定罪還能競選總統嗎？後續走向一次看
首頁 / 國際

美軍分析碎片圖像 證實俄羅斯在烏克蘭戰爭使用北韓飛彈

2024/5/31 12:37（5/31 13:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭哈爾科夫州一名男子1月6日拍攝一枚不明飛彈零件。（路透社）
烏克蘭哈爾科夫州一名男子1月6日拍攝一枚不明飛彈零件。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）根據今天發布的非機密報告摘要，美國國防部情報單位指出，由碎片圖像分析證實，俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中確有使用北韓飛彈。

路透社報導，國防情報局（DIA）所做結論符合美國的判斷，即北韓領導人金正恩去年9月與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）罕見舉行峰會後，俄羅斯已獲得北韓彈道飛彈與砲彈。

國防情報局的報告顯示各個角度的北韓固體燃料短程彈道飛彈外觀，將北韓官方媒體發布的圖像與今年1月在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區飛彈碎片的其他圖像進行分析比較。

國防情報局聲明指出：「分析證實俄羅斯在侵略烏克蘭戰爭中，使用北韓製造的彈道飛彈。烏克蘭各地都有發現北韓彈道飛彈的碎片。」

俄羅斯駐華府大使館及北韓駐紐約聯合國代表團未立即回應記者的置評請求。

外界指控北韓將武器轉移給俄羅斯用以侵略烏克蘭，對此莫斯科和平壤一概否認。

烏克蘭國家檢察官本月稍早表示，他們已檢查俄羅斯去年12月底至今年2月底間發射約50枚北韓彈道飛彈中的21枚飛彈碎片，以評估俄羅斯與北韓合作造成的威脅程度。

北韓飛彈雖僅占俄羅斯攻擊烏克蘭所用武器的一小部分，但這已讓南韓和美國等國家感到警戒，因為這可能預示著聯合國安理會常任理事國間近20年來關於防止平壤擴大核子和彈道飛彈計畫的共識已經結束。

除了提供北韓測試飛彈的機會外，俄羅斯也採取一些舉動，讓聯合國更難以監控2006年對北韓施加的制裁措施。

俄羅斯上個月否決聯合國制裁監察員的年度展期，這個專家小組15年來一直監督聯合國對北韓制裁的執行情況。

在任務授權到期前幾天，這個專家小組提交報告，首度證實在違反聯合國制裁下，北韓製造的火星-11型（Hwasong-11）彈道飛彈攻擊了烏克蘭的哈爾科夫市。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130531

#金正恩
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#蒲亭
#北韓
#飛彈
#聯合國安理會
延伸閱讀
北韓證實試射巡弋飛彈 專家示警：可能為供應俄羅斯武器先測試南韓國情院：北韓成功射偵察衛星有俄羅斯協助 1年內隨時可能核試烏克蘭由戰場擄獲俄羅斯武器 發現中國製零件變多北約外長會議登場 傳秘書長盼盟邦承諾每年1.4兆援烏俄再奪哈爾科夫州1村 澤倫斯基稱防空武器僅夠所需的1/4
金正恩
北韓試射短程彈道飛彈 警告南韓「流氓政權」北韓空飄垃圾氣球飛彈連發 分析：金正恩疑向中國釋訊息
蒲亭
諾曼第登陸80週年 俄因侵烏未獲邀參加紀念活動蒲亭計劃訪問越南 俄國副外長：籌備工作進展中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.40
更多編輯台推薦新聞：