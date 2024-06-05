談香格里拉對話 賴清德：願互利共榮兩岸對話交流

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（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨主席賴清德今天說，近期的「香格里拉對話」，多個國家公開關切台海情勢，他要感謝國際社會持續關注台海和平穩定。賴清德再次強調，台灣願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，也呼籲中國應與台灣共同肩負維護和平責任。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話。

賴清德表示，近期在新加坡進行的「香格里拉對話」，多個國家在會中公開關切台海情勢，他要感謝國際社會持續關注台海和平穩定。台灣也將與理念相近國家，繼續維繫信任關係，加深合作。

賴清德說，台灣一貫的政策立場就是致力維持台海現狀。作為國際社會負責任的成員，會竭力維護台海的和平穩定。他再次強調，台灣願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，也呼籲中國應與台灣共同肩負維護和平的責任。

另外，賴清德表示，最近台北國際電腦展吸引各界目光，全球科技界重量級的巨星都來到台灣，台灣再次成為國際焦點。

他說，面對全面智慧化時代的機會，台灣正身處在全球人工智慧浪潮的中心，台灣要好好把握。昨天，他在電腦展的開幕典禮上，也號召企業界，一起來打造台灣成為「人工智慧島」。

賴清德表示，未來，政府會透過政策引導，全力做廠商的後盾，希望能結合產官學的力量，讓台灣在既有的優勢上不斷成長，成為更強大的世界支柱，引領AI新時代的發展。（編輯：黃國倫）1130605