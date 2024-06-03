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香格里拉對話 澤倫斯基與盟友為烏克蘭爭取軍援

2024/6/3 18:57
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（中央社新加坡3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基昨天現身新加坡「香格里拉對話」，與盟友一同為烏國爭取軍援，以協助基輔抵禦俄羅斯的攻勢。現場官員說烏國盟友將增加軍援，但會中無人承諾提供新軍援。

路透社報導，德國聯邦國防軍總監察長布洛爾將軍（Carsten Breuer）表示，烏國東北部哈爾科夫市（Kharkiv）周邊的防禦，因更多火炮彈藥送入而強化，但還需要更多像是地對空這類的飛彈。

他在會議場邊接受媒體採訪時說，「我們認為烏克蘭需要防空系統…當然，也需要火炮彈藥和武器系統來對抗俄羅斯和目前的攻擊。」

另外3個西方國家的專家和國防官員均表示，防空系統對烏克蘭尤為重要。

俄國提升飛彈和空襲的攻擊力道，意味基輔需付出更多努力，不僅要保衛前線附近的軍事單位，還得捍衛本國城市和關鍵基礎設施，恐使烏克蘭現有的國防能力持續承壓。

澳洲陸軍退役少將萊恩（Mick Ryan）說，防空系統一直是高度優先的要求，理由包括「第一，保護關鍵基礎設施；第二，保護在戰爭中一再成為攻擊目標的平民；第三，保衛重要軍事能力；最後，烏克蘭可運用防空能力攻擊俄羅斯的系統」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天下午前會晤了美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等外國官員。但沒有人在這次「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議中，宣布任何新的軍事援助承諾。

但美國國防部一名官員匿名表示，奧斯汀向澤倫斯基提供華府對烏軍援的最新消息，並「重申美國維持強勁支持（烏克蘭）的承諾」。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）也呼籲印度洋－太平洋地區國家提供烏克蘭更多援助。席莫尼特曾說，如有需要，立陶宛軍隊將前往烏克蘭境內訓練軍隊。

澤倫斯基這次現身香格里拉對話，也試圖為預計15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）舉行的和平峰會爭取支持。

澤倫斯基期盼在這場峰會中團結友好國家，並就俄烏衝突提出解決方案，包括俄軍撤軍和恢復烏克蘭1991年時的邊界。

澤倫斯基在社群媒體X發文說：「對我們來說，開始建立公正和平的進程非常重要。俄羅斯不想結束戰爭。因此，我們必須與全世界共同努力，邁向和平。」（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130603

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