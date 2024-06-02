本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
香格里拉對話
新聞專題
香格里拉對話
首頁 / 國際

南海緊張 歐盟：願在海事安全領域援助菲律賓

2024/6/2 22:31（6/2 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓國防部長鐵歐多洛（左）在新加坡香格里拉對話期間，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（右）進行場邊會談。（菲律賓國防部提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年6月2日
菲律賓國防部長鐵歐多洛（左）在新加坡香格里拉對話期間，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（右）進行場邊會談。（菲律賓國防部提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）菲律賓國防部長鐵歐多洛在香格里拉對話期間，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾及美國、韓國、立陶宛等防長會談。波瑞爾說，歐盟願在海事和網路安全等領域援助菲律賓。

第21屆香格里拉對話論壇於5月31日到6月2日在新加坡舉行。

菲律賓和中國在南海紛爭升溫，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年獲邀擔任香格里拉對話主題講者。他聚焦南海議題，強調馬尼拉當局將捍衛每一吋主權，「我不會屈服、菲律賓人也不會屈服」。

論壇期間，鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）也與美國、澳洲、韓國、立陶宛、加拿大、紐西蘭和新加坡等多國防長舉行場邊會談。

菲律賓國防部今天表示，鐵歐多洛會見波瑞爾（Josep Borrell）和韓國國防部長申源湜時，討論到區域安全挑戰和深化國防合作。

根據菲方聲明，申源湜告訴鐵歐多洛，韓國希望與菲律賓建立更強大、更前瞻的國防和安全關係。

波瑞爾則說：「我們必須在這個地區（印太地區）做更多事。」歐盟願在海事安全和網路安全等領域援助菲律賓。

菲律賓國防部表示，立陶宛防長卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）告訴鐵歐多洛，立陶宛願向馬尼拉提供包括網路安全在內的國防和軍事訓練。

菲律賓和立陶宛國防高層官員已展開討論，研商雙方可在哪些領域進行國防合作。

紐西蘭防長柯林斯（Judith Anne Collins）則表示，紐西蘭對南海情勢深感關切。紐菲兩國防長討論在工程和後勤等領域加強國防合作。

另外，新加坡國防部長黃永宏與鐵歐多洛承諾，兩國將進一步在區域安全等符合雙邊利益的領域強化合作。（編輯：郭中翰）1130602

波瑞爾
歐盟提議用俄凍結資產軍援烏克蘭 德國總理贊成歐洲議員遇襲受重傷 德總理譴責
鐵歐多洛
小馬可仕香格里拉對話主題演說 將闡述南海立場菲防長：明年肩並肩軍演以最擬真情境模擬全面戰鬥
香格里拉對話
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.61
更多編輯台推薦新聞：