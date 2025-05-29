民進黨：南投選委會涉違法濫權 要求檢調盡速偵辦

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（中央社記者溫貴香、蕭博陽台北29日電）民進黨今天表示，南投縣選委會竟隨意違法進入戶政系統，非法用戶政個資比對簽名，並且自主判斷民眾簽名過於潦草，將連署書剔除，是百分之百的違法濫權，請檢調盡速啟動偵辦，並要求南投縣長許淑華出來面對。

南投縣選委會告訴中央社記者，內政部與中選會今年2月17日邀各縣市民政局處、選委會召開罷免案提議及連署查對作業聯繫會議，並函文各戶政事務所依戶籍資料查對，選務機關無權使用戶役政資訊系統，戶政事務所辦理罷免案提議或連署名冊戶籍資料查對，符合使用目的與相關法令規範。

南投縣選委會表示，與戶政機關辦理議員或立法委員罷免案查對作業，標準一致，都依據公職人員選舉罷免法、公職人員選舉罷免法施行細則、公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知等規定辦理，並尊重主管機關中選會的行政調查及指導，靜待調查結果。

民進黨發言人吳崢今天召開記者會表示，南投縣選委會涉利用戶政系統查詢個資，剔除罷免國民黨立委馬文君、游顥連署書，南投選委會副總幹事黃志聰更自述比對戶政個資簽名，是繼花蓮縣、基隆市後，又一起國民黨利用執政縣市行政資源，違法介入罷免查對案例。

吳崢表示，南投縣選委會無視花蓮、基隆民政處長涉犯侵害個資接連遭收押，仍執意非法使用戶政資料，呼籲檢調盡快查明真相，嚴懲違法毀壞民主行徑，並要求縣長許淑華出面說清楚。

他說，罷免立委馬文君、游顥第2階連署案查對結果，兩者合計共有7906份連署書遭剔除，近1700多份連署書，被以字跡潦草、模糊不清等予以剔除，黃志聰竟稱「關於名字過於寫得潦草，無法辨識或是字體簡寫，與戶政系統差異頗大，也無法辨識」都會逐一刪除，如此說法令人質疑。因為依照中選會規定，罷免連署人以親筆草簽，仍具有效力。

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他並說，中選會先前行文地方選委會，表明地方選委會如認為連署過程中，可能有代簽、假簽名狀況，需依照中選會指導辦法進行查對，依照公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法第16條寄送查詢單向當事人查詢，中選會依據法令都特別強調全國22縣市選委會及中選會，都不能使用戶政系統進行查對。

他表示，南投縣選委會竟隨意違法進入戶政系統，非法用戶政個資比對簽名，並且自主判斷民眾簽名過於潦草，將連署書剔除，縣選委會的作法隨意侵犯民眾個資，自行其事還公開說出，可說是自證己罪，是百分之百的違法濫權。（編輯：蘇志宗）1140529