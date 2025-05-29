罷團質疑連署剔除標準並告發 南投地檢併案調查

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）罷免藍委團隊今天質疑南投縣選委會連署書剔除標準，並至南投地檢告發違反個資法；投檢表示，昨天已分案，將併案調查事證釐清案情，縣選委會則再次強調依法依規。

罷免國民黨立委馬文君團體27日質疑剔除連署書標準，罷免國民黨立委游顥團體今天也召開記者會指出，南投縣選舉委員會審查連署書標準不明，竟連書寫清楚、明顯可辨認姓名的名間鄉長陳翰立親筆書寫、簽名的連署書也被判定無效，縣選委會「哪個字看不懂？」

罷免游顥團體表示，清查剔除名單時，發現參與造冊作業的劉姓志工親筆填寫、資料完整的連署書遭無故剔除；罷免游顥領銜人林敬桐說，南投縣選委會審查標準極度模糊，許多字跡清楚、資料正確連署書卻被主觀剔除，令人質疑是否有政治力介入，選委會若無法說明標準，就不是行政疏失，而是公然踐踏憲法罷免權。

陳翰立透過罷免團體表示，游顥對名間鄉重大民生議題不關心，長期未見具體作為，他身為地方首長以身作則簽署罷免連署書，表達對現任立委失職不滿，但親筆書寫及簽名連署書竟被判定無效，令人不解與憤怒。

針對剔除標準遭質疑，南投縣選委會27日表示，依照查對作業須知，書寫錯誤或書寫不明必須剔除，與潦草無關，且縣選委會依規定是比對戶政系統登錄姓名，不是比對「簽名」；南投縣選委會今天再次強調，作業依法依規，也尊重中央選舉委員會行政調查與指導。

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外界質疑，南投縣選委會查對連署書時，透過戶政資料違法使用個資，除中選會啟動行政調查，南投地方檢察署昨天也剪報分案調查釐清，罷免游顥團體今天記者會後，也至南投地檢署告發涉違反個人資料保護法，南投地檢署今天表示，將併案調查相關事證釐清案情。

有關罷免案相關偵辦，南投地檢署表示，包含罷免馬文君、游顥、民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒一階提議書涉偽造文書（簽名）案，及罷免陳玉鈴、蔡銘軒二階涉死亡連署案，及昨天分案的南投縣選委會查對連署書涉查詢戶政系統，這7件皆立案偵辦中。（編輯：陳仁華）1140529