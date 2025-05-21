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民進黨：賴清德從未與罷免領銜人開會 相關評論不實

2025/5/21 18:59（5/21 19:11 更新）
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民進黨發言人吳崢21日主持民進黨中常會後記者會。中央社記者葉素萍攝 114年5月21日
民進黨發言人吳崢21日主持民進黨中常會後記者會。中央社記者葉素萍攝 114年5月21日
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（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨台北市議員洪健益近日在政論節目表示，兼任民進黨主席的總統賴清德常跟罷免領銜人開會；國民黨質疑賴總統介入罷免運動；民進黨發言人吳崢回應，洪健益在政論節目上發言與事實不符，賴總統從未與罷免領銜人、罷免團體開會，國民黨相關評論子虛烏有。

媒體報導指出，民進黨台北市議員洪健益近日在政論節目表示，兼任民進黨主席的總統賴清德常跟罷免領銜人開會。國民黨發言人楊智伃今天批評，賴清德所作所為虛偽至極，比立法院民進黨團總召柯建銘不如。

民進黨發言人吳崢回應，洪健益在政論節目上發言與事實不符，賴總統從未與罷免領銜人、罷免團體開會，國民黨相關評論實屬子虛烏有。

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吳崢說明，國民黨立委罷免案是由民間自主發起的公民運動，國民黨不要一直想抹黑牽拖，以遮掩國民黨立委在國會毀憲亂政，惡搞台灣的事實。

吳崢強調，反觀國民黨針對民進黨立委發起的罷免案，不僅國民黨主席朱立倫多次親自出席活動，也一再爆出地方黨部抄襲黨員名冊、偽造文書情事，甚至還有國民黨執政縣市行政官員濫用公權力盜用個資，資料庫通黨庫的手法，顯見國民黨才是真正運用政黨力量，甚至以違法手段介入罷免運動的罪魁禍首。（編輯：張若瑤）1140521

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