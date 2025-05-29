林口長庚8次蟬聯最賺錢醫院 醫務收益中國附醫奪冠

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（中央社記者曾以寧台北29日電）健保署今天公布112年醫院財報，林口長庚醫院有台塑股利等業外收入挹注，連8年蟬聯最賺錢醫院；若單看醫療本業則以中國附醫奪冠；最虧錢醫院為屏東榮總及屏榮龍泉分院。

中央健康保險署下午公布112年醫療院所財報，共有237家，189家（佔總數80%）盈餘，48家（佔總數20%）短絀。醫院整體純益率為6.9%（以醫學中心8.5%最多），只看醫務利益率則為3.5%（以區域醫院3.8%最多）

112年最賺錢醫院前3名與前2年相同，以林口長庚醫院整體結餘新台幣56.31億元最多，雖較111年93.93億元 縮水，仍多於110年的34.79億元；高雄長庚醫院44.26億元居次，第3是中國醫藥大學附設醫院的30.84億元。

整體結餘第4至10名醫院，依序為台中榮總20.60億元、台北榮總20.30億元，成大醫院19.91億元、台大醫院16.94億元、高雄醫學大學附設醫院16.20億元、桃園長庚15.43億元、基隆長庚15.21億元。

最虧錢醫院，屏東榮總龍泉分院併屏東榮總虧損1.66億元居冠，其他依序國仁醫院0.64億元、門諾醫院壽豐分院0.28億元、玉里慈濟醫院0.27億元、衛福部金門醫院0.14億元，以及天主教福安醫院、霧峰澄清醫院、重光醫院、宏仁醫院、龍潭敏盛各虧損0.12億到0.06億元。

單看醫務收支結餘，中國附醫賺26.99億元奪冠，其次為高醫附醫為12.65億元，台中榮總10.37億元位居第3，也是112年度醫療本業前10大賺錢醫院中，唯一上榜的公立醫學中心。

醫務收支短絀的院所，包括1家醫學中心（花蓮慈濟醫院），有2家為111年新設院所，包含新竹馬偕兒童醫院及屏東榮總。

健保署醫務管理組長劉林義表示，由於醫務收支短絀的地區醫院有17家屬於照顧偏鄉離島的「燈塔醫院」，政府會動用專款支持醫院營運，但是從113年開始補入，尚未反映於112年財報。

人事費用占率部分，劉林義指出，相較111年中位數由45.6%上升至46.6%，上升1.0%，多數醫院的人事費用占率略有增加。健保署持續呼籲醫院只要有盈餘，希望都能拿出來跟員工共享，讓職場環境更好。

至於林口長庚112年結餘較111年大降，他說明，主要是來自非醫務收益的股利，自111年的85億元大幅下降為36億。

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根據統計，本次依法公開財報院所家數，所有醫學中心19家和區域醫院82家外，還有地區醫院131家、基層診所3家及2家醫事檢驗所，其中地區醫院家數較去年減少1家，其餘醫療院所與111年相同。

根據「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」，凡是領取健保費用達一定門檻的醫療院所都須公布財務報告，民國102年至106年門檻為新台幣4億元，107年起降至2億元。（編輯：陳清芳）1140529