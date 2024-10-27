台北區醫學中心由8家增為10家 監院糾正衛福部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北27日電）監委林郁容今天說，衛福部未依作業程序辦理112年醫院評鑑，反將台北區醫學中心由8家增加為10家，有違衛福部的醫學中心評定原則，傷害建立不易的醫院評鑑公信力，監察院通過糾正。

監察委員林郁容、葉宜津、蕭自佑透過新聞稿表示，民國112年醫學中心評鑑結果，台北區醫學中心家數由8家增為10家。調查發現，衛福部公告「112年度醫院評鑑及教學醫院評鑑作業程序」中，已明定醫學中心評定原則，也列明各一級醫療區域醫學中心上限家數，包括宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、連江縣及金門縣的「台北區」上限家數為8家。

監委說，衛福部無視作業程序規定，逕行增額評定台北區醫學中心，已傷害醫院評鑑公信力。監察院社會福利及衛生環境委員會16日通過調查報告，糾正衛生福利部。

監委表示，過去衛福部對醫學中心評定家數超過規定上限家數時，是在評定會議中按評鑑委員的評分結果排序，將序位在上限家數以內的醫院評定為醫學中心。這項評定機制運作多年，即使未能符合所有受評醫院期待，但客觀、公正與公開，被各級醫院信服。

監委指出，衛福部辦理112年醫院評鑑，由評鑑委員依據衛福部公告的醫院評鑑及教學醫院評鑑基準及評量項目，進行半天到2天半的實地查證及評分，再由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會，在評鑑當日與評鑑委員確認評分結果無誤後，才統計醫院各項評鑑總成績。

監委說，這次醫學中心評鑑，雖部分醫院評鑑分數差距甚微，但分數都不相同，而且也不是這次評鑑獨有現象，依作業程序規定，應以醫院評鑑總成績擇優評定醫學中心，衛福部以分數接近為由，增額評定醫學中心，不符合行政作業的一致性原則。

監委表示，衛福部以不同委員評分標準難以齊一認定為由，增額評定醫學中心，不但未尊重評鑑委員醫學背景及醫院管理專業，更損害醫院對評鑑結果的確信，違反行之多年並已公告的醫院評鑑及教學醫院評鑑作業程序，涉有違失。

監委說，衛福部增額評定台北區2家醫學中心，可能使國內醫學中心更集中於雙北地區、新增醫學中心地區的醫療院所競爭護理人力、醫學中心家數增加使健保點值再遭稀釋，影響到該醫院就醫民眾的部分負擔等問題。衛福部卻未進行完整評估或提出配套措施，決策品質粗率，應檢討改進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監委說，77年起辦理全國性醫院評鑑，30多年來配合社會變遷及時空背景更迭，歷經數次制度改革，盼透過醫院評鑑提升醫療服務品質。國內醫學中心家數從95年起已達19家，112年衛福部辦理醫院評鑑後，再增額為22家，但實施醫院評鑑以來，並無醫學中心退場機制，也未曾有過降級情形。

監委表示，目前全國仍有14縣市尚無醫學中心，部分縣市首長及民意代表積極爭取設置醫學中心，實際申請醫學中心評鑑的醫院家數持續增加，未來恐再生爭議。衛福部應及早研議對醫學中心家數限制，予以調整相關影響與配套措施，落實醫學中心角色，確保醫療體系各級照護功能。（編輯：林淑媛）1131027