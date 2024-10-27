台北區醫學中心家數增遭糾正 衛福部：納評鑑參考

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）衛生福利部次長林靜儀今天針對監察院糾正台北區醫學中心由8家增為10家一事表示，每次評鑑前會交由委員會來決定評鑑方向與內容，之後會將監察委員意見納入參考。

監察委員林郁容、葉宜津、蕭自佑透過新聞稿表示，民國112年醫學中心評鑑結果，台北區醫學中心家數由8家增為10家，有違衛福部的醫學中心評定原則，傷害建立不易的醫院評鑑公信力，監察院通過糾正。

林靜儀接受媒體電訪說明，這是112年的評鑑結果，今年6月監察委員曾約詢衛福部，當時也僅能就之前的會議記錄向監委說明，並提供相關資料予以審查，但對於監委關心的會議內部決策過程等細節，已無從確認。

林靜儀表示，如今通過調查報告糾正衛福部，尊重監委的判斷與意見；每次在訂定評鑑標準之前，會由委員會來決定方向及內容，之後監委的意見也會納入參考，

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台灣自77年全面實施醫院評鑑，分為3級：醫學中心、區域醫院、地區醫院，分級並與健保費用連動，每4年評鑑1次。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，最近1次評鑑結果與上次相隔7年。

監委表示，目前全國仍有14縣市尚無醫學中心，部分縣市首長及民意代表積極爭取設置醫學中心，實際申請醫學中心評鑑的醫院家數持續增加，未來恐再生爭議。衛福部應及早研議對醫學中心家數限制，予以調整相關影響與配套措施，落實醫學中心角色，確保醫療體系各級照護功能。（編輯：管中維）1131027