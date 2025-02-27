美國新聞週刊2025全球最佳醫院 北榮躋身前250名

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（中央社記者曾以寧台北27日電）美國新聞週刊公布「2025全球最佳醫院」排名，台灣有35家醫院列評比，但進入前250名醫院有變動，今年由第208名的台北榮總，蟬聯台灣唯一擠進前250名的醫院。

全球最佳醫院（World's Best Hospitals）系列始於2019年3月，由美國新聞週刊（Newsweek）與國際調研機構Statista推出，今年第7度合作，來自30個國家與地區、超過2400家醫院接受評比，每家醫院評分均基於上萬醫學專家線上調查，以及出院後患者整體滿意度調查。

全球排名前250名醫院排行榜，2023年台灣的醫院首度納入評比，當時由台大醫院以全球排名第249名，進入世界前250強。去年台北榮總排行全球第218名，成為台灣唯一上榜的醫院；今年台北榮總則排行208名，仍是唯一上榜。

北榮院長陳威明今天上午接受媒體電訪表示，北榮近年花了逾新台幣150億元進行各項建設，隨著全台首座重粒子中心、門診手術大樓、新宿舍等建物落成，完成硬體數位轉型，成功吸引不少國外團隊參訪，美國癌症研究院也前來設立首個海外研究室，都讓北榮更走向國際。

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「要進排名並不容易」，陳威明說，因為排名較佳的醫院多是在英語系國家，且從自身參訪經驗來看，他認為，台灣各醫院排名其實遭到低估，應該有更多台灣醫院可以進入前250名醫院。

全球最佳醫院排名系列，除了世界前250名排行榜以外，還有單獨替各國家與地區醫院進行內部排行，台灣前5名依序是台北榮總、台大醫院、高雄長庚醫院、林口長庚醫院與台中榮總，第6至10名則是中國醫藥大學附設醫院、成大醫院、高醫附醫、馬偕醫院與桃園長庚醫院。（編輯：陳政偉）1140227