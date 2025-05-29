竹縣竹北文興攜手湖口、內灣商圈 共推觀光合作

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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）竹縣竹北文興商圈今天表示，與湖口、內灣商圈締結姊妹商圈，攜手推觀光合作，另將於5月31日辦絹印、童玩、彩繪龍舟DIY等系列活動，邀民眾同樂。

新竹縣竹北市文興商圈發展協會今天與新竹縣湖口商圈、內灣商圈締結姊妹商圈，文興商圈發展協會理事長張祐禎會中說，3個商圈各自定位與客群不同，透過姊妹商圈的締結，能享客群與活動資源。

湖口形象商圈發展協會理事長邱小睿說，透過增進雙方資源共享，提升商圈競爭力與經濟效益，共同發展，締結友好夥伴關係；內灣商圈發展協會理事長彭春浮指出，3個商圈的共同特色是都有鐵道經過，盼以鐵道串聯商圈，提振在地的經濟。

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竹北市文興商圈發展協會總幹事張宇真說，商圈於5月31日在竹北公二公園舉辦「粽藝召集令」活動，安排有絹印、童玩、彩繪龍舟DIY等，邀民眾共同體驗。

公益團體愛家庇護工場透過文字說，愛家開發身心障礙者可以勝任工作，如製作手工皂販售，此次也受商圈邀約加入活動，協助行銷產品，也幫助身障者自食其力。（編輯：張銘坤）1140529