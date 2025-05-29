加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄羅斯提議6/2續和談 克宮：尚未獲烏克蘭回應

2025/5/29 20:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯政府昨天提議6月2日與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪和平談判，以展開草擬和平協議的磋商。克里姆林宮今天表示，目前仍在等待基輔當局回應。

法新社報導，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「就我所知，我方尚未收到回覆…我們必須等待烏克蘭方面的回應。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）先前指出，俄羅斯應立即提交「和平與停火備忘錄」，但培斯科夫今天稱這項要求「毫無建設性」。

路透社報導，培斯科夫說：「現在這個情況下，你必須確認自己準備好繼續談判，或是還沒準備好。」

google news透過 Google News追蹤中央社

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天提到，烏方已將含有可能解決方案的備忘錄交予俄國代表團團長，並呼籲俄方立刻提出自己的版本，而非等到下週。

俄烏官員本月16日在伊斯坦堡舉行會談，但未能達成停火協議。莫斯科當局向來堅稱，除非先滿足某些條件，否則不可能實現停火。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140529

培斯科夫
澤倫斯基稱俄在蘇米前線集結5萬兵力 拋三方峰會遭拒川普批蒲亭瘋了 俄國：情緒超負荷
烏梅洛夫
俄羅斯提議6月2日續和談 烏克蘭籲先交停火草案勿拖延記者在現場／烏俄千人換俘計畫 獲釋者激動擁抱家人感恩重生
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
路透：蒲亭停火條件要北約書面承諾停止東擴
21
更多編輯台推薦新聞：