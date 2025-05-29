加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
蘇丹內亂
新聞專題
蘇丹內亂1/108
首頁 / 國際

蘇丹首都爆發霍亂疫情 2天內奪70命

2025/5/29 18:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社蘇丹蘇丹港29日綜合外電報導）蘇丹衛生官員今天表示，首都喀土穆（Khartoum）爆發霍亂疫情，2天內已經奪走70條人命。隨著基本服務系統崩潰，首都正遭逢一場迅速蔓延的流行病。

法新社報導，喀土穆州（Khartoum State）衛生廳表示，昨天通報了942例新增感染病例以及25例死亡病例，前天則有1177例新增病例與45例死亡病例。

在這波感染飆升前幾周，據稱由蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）發動的無人機攻擊，導致首都供水和供電系統癱瘓。

軍方支持的政府上週宣布，已將「快速支援部隊」戰鬥人員從他們在喀土穆州的最後據點逐出。兩個月前，政府才從這些準軍事部隊手中奪回首都核心區。

過去2年大部分的時間，大喀土穆地區（Greater Khartoum）淪為戰場，住房和基礎設施遭嚴重破壞。

這波霍亂疫情對原本已不堪負荷的醫療體系帶來更多的壓力。

聯邦衛生部在截至27日當週通報172例死亡病例，其中90%位於喀土穆州。

當局表示，住在隔離中心的病人89%逐漸康復；但示警，在環境條件惡化下病例飆升。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蘇丹正規軍與準軍事組織之間的戰爭已經造成數萬人死亡、1300萬人流離失所，聯合國將其形容為全球最嚴重的人道危機。

在雙方交戰的主要戰地，高達90%的醫院因戰火被迫停擺，無法提供服務。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140529

#聯合國
#蘇丹
#霍亂
蘇丹內亂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
蘇丹準軍事組織炮轟達佛大城 至少57人喪命
21
更多編輯台推薦新聞：