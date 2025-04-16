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蘇丹內戰滿2年 準軍事組織宣布自行成立政府

2025/4/16 14:51
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（中央社開羅15日綜合外電報導）蘇丹內戰持續兩年，造成數萬人死亡之後，蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）今天宣布自行成立政府，對抗軍方支持的政府。

法新社報導，聯合國表示，2023年4月15日爆發的蘇丹內戰是世界上最嚴重的人道危機，造成1300萬人流離失所，其中350多萬人逃到其他國家，且至今仍看不到和平的跡象。

由蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的快速支援部隊，宣布成立對立政府。國際社會日益擔心蘇丹可能一分為二，雙方都被指控犯有暴行。

達加洛在Telegram發布聲明表示：「值此週年紀念日，我們自豪地宣布和平團結政府（Government of Peace and Unity）的成立，這是一個反映蘇丹真實面貌的廣泛聯盟。」

RSF及其盟友2月底在肯亞簽署政治憲章，宣布在其控制區建立「和平團結政府」。

達加洛最新聲明指出，準軍事部隊與「民間和政治力量」簽署了臨時憲法，這是「新蘇丹的路線圖」。

該憲法規定設立由15名成員組成的總統委員會，「代表所有地區，象徵著我們的自願團結」。

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分析家警告，這個非洲第3大國可能永久分裂。

研究蘇丹問題的劍橋大學教授錫利瓦桑（Sharath Srinivasan）表示，隨著快速支援部隊在達佛（Darfur）勢力不斷壯大，「正在發生的領土分裂可能意味著事實上的分離」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐崇哲）1140416

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