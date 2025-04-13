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聯合國：蘇丹達佛遭準軍事部隊攻擊 逾百人喪生

2025/4/13 08:54（4/13 09:14 更新）
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一名蘇丹婦女在難民營休息。（路透社）
一名蘇丹婦女在難民營休息。（路透社）
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（中央社蘇丹港12日綜合外電報導）聯合國今天表示，蘇丹達佛地區（Darfur）遭圍困城市法舍（El-Fasher）和附近兩個受饑荒重創的難民營遭準軍事部隊攻擊，恐已造成100多人身亡，其中包括20名兒童。

聯合國人道事務協調廳（Coordination of Humanitarian Affairs ）表示，自2023年4月起與政府軍交戰的快速支援部隊（Rapid Support Forces，RSF）昨天對法舍，以及扎姆扎姆（Zamzam）、阿布韶克（Abu Shouk）兩地的難民營發動「聯合地面和空中攻擊」。

蘇丹政府軍上個月光復首都喀土穆（Khartoum）後，快速支援部隊近幾週加強對法舍的攻擊。法舍是達佛地區唯一尚未落入準軍事部隊控制的城市。

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法舍當地抵抗委員會通報，昨天喪生人數為57人，其中法舍有32名平民被殺，扎姆扎姆營地有25名平民遇害。

不過，軍方今天表示，單在法舍就有74名平民死亡、17人受傷。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140413

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非洲國家蘇丹。（中央社製圖）
非洲國家蘇丹。（中央社製圖）
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