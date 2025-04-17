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蘇丹準軍事組織炮轟達佛大城 至少57人喪命

2025/4/17 21:50
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（中央社蘇丹港17日綜合外電報導）一名醫療消息人士及志願援助團體今天表示，蘇丹準軍事組織與正規政府軍間的衝突，導致遭圍困的達佛地區城市法舍至少有57人喪命。

法新社報導，當地志願援助團體指出，蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）自2023年4月起與政府軍交戰，昨天雙方發生衝突，RSF並砲擊法舍（El-Fasher），造成平民喪生。

根據聯合國，RSF數日前才在攻擊北達佛州（North Darfur）首府法舍及鄰近難民營的過程中殺害逾400人。

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法舍已遭RSF圍困近1年，是達佛地區（Darfur）唯一仍由政府軍掌控的主要城市據點，也是準軍事組織的戰略目標。

蘇丹政府軍上月重奪首都喀土穆（Khartoum）後，RSF加強了對法舍的攻勢。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140417

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