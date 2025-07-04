衣索比亞大壩完工 下游國家埃及反彈

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（中央社開羅3日綜合外電報導）在衣索比亞宣布斥資數十億美元的尼羅河水壩工程竣工、將於9月正式啟用後，埃及政府今天對衣索比亞這項工程表達反彈，批評對方是「單邊行徑」。

法新社報導，衣索比亞復興大壩（GERD）2011年動工、斥資約40億美元，壩體寬1.8公里、高145公尺，是非洲最大的水力發電計畫。衣索比亞視大壩為實現國家發展與電氣化的關鍵，但下游國家埃及、蘇丹長期以來一直擔憂大壩會嚴重威脅水源供應。

埃及水資源暨灌溉部部長司威朗（Hani Sweilam）在一場外交會議上說：「埃及堅決反對任何以犧牲下游國家權益為代價，推動衣索比亞發展的作法。」

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司威朗指控衣索比亞試圖造成「既定事實」，寧採「迴避和食言」也不願真誠協商。

埃及多次警告，衣索比亞的行為違反國際法，並無視多年來圍繞大壩蓄水與運作機制所進行的協議談判。（實習編譯：周依恩/核稿：陳亦偉）1140704