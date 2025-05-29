新加坡羽球賽 林俊易轟垮世界第4李詩灃晉8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北29日電）BWF超級750的新加坡羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單16強，以21比18、21比14直落二擊敗世界第4的中國好手李詩灃，成功晉級8強。

世界排名第19的林俊易，似乎是李詩灃剋星，包括今天在內，2人交手5次，林俊易取得4勝1敗優勢。

首局比賽開打，林俊易受制於對手不起高球的策略，拿手的進攻殺球始終無法發揮，賽事前段始終落後，儘管一度追成11比11平手，但隨後又被對手拉開成12比17。

沒想到此時林俊易靠著網前小球戰術，成功破壞李詩灃節奏，一口氣連得7分反以19比17領先，最終再靠3比1攻勢收下首局。

第2局已經打出氣勢的林俊易，在比賽前段經過6度平手後，一口氣連得7分擴大領先優勢，也把李詩灃氣勢徹底轟垮，比賽後段至少都保有3分以上領先，如願直落二過關。

林俊易告訴中央社記者，打完台北公開賽後就利用了將近2週時間處理了一下左肩舊傷，雖然短時間內無法痊癒，但就是藉著訓練強化肌力避免惡化，然後學習帶著傷勢參賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於大會男單第6種子、「台灣一哥」周天成，今天面對香港李卓耀，以12比21、16比21不幸落敗，無緣8強。

周天成自從在今年台北羽球公開賽爭冠失利後，接連在泰國公開賽止步16強、馬來西亞大師賽首輪止步，而本週的新加坡公開賽再度止步16強。（編輯：陳仁華）1140529