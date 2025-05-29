權喜原、金娜妍加盟味全龍啦啦隊 組韓籍3本柱

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職業棒球大聯盟味全龍球團今天說，人氣韓國啦啦隊女孩權喜原與金娜妍加盟「Dragon Beauties小龍女」，6月6日起於天母棒球場首次登場，與小龍女現役成員李多慧同場應援。

21歲的權喜原去年加入韓職斗山熊啦啦隊，憑藉洋娃娃般外貌與可愛兼性感應援舞蹈，出道初期就受到廣大球迷矚目，獲「怪物新人」高度評價；金娜妍去年是韓華鷹啦啦隊成員，以甜美清新氣質與應援風格迅速累積人氣，有「初戀系代表」稱號。

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權喜原、金娜妍4月與5月先後受邀到台北大巨蛋擔任龍隊應援嘉賓，應援表現受肯定。

權喜原談及球季間加盟龍隊表示，將以台灣為發展重心，未來全力投入龍隊應援與活動，期盼與台灣球迷、粉絲建立更緊密連結；金娜妍說，今年雖仍須往返台韓，但會用100%心力參與龍隊應援與活動，積極籌劃2026年以更完整安排投入台灣發展。（編輯：李明宗）1140529