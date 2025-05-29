緯穎：德州廠第4季出貨 匯率尚在可接受範圍

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（中央社記者潘智義台北29日電）伺服器廠緯穎科技董事長洪麗寗今天表示，美國關稅目前無法掌控，新台幣升值尚在可接受範圍；總經理林威遠指出，德州廠預計第4季出貨。

緯穎今天舉行股東會，洪麗寗說明，新台幣對美元每升值1元，營收約減3%，營業利益率減0.05個百分點；除自然避險之外，也有部門從事避險，目前匯率雖有影響，但在可接受範圍。

洪麗寗表示，由於美國政府課徵關稅的政策多變、無法掌控，只能做好萬全準備；目前出貨至北美伺服器約7成來自墨西哥廠。她認為，其實目前美國對半導體、半導體設備及衍生產品課稅，對台灣外銷影響更大於對等關稅。

針對美國貿易法院裁定對等關稅無權實施的說法，洪麗寗說，即便不課對等關稅，緯穎也一直評估投資美國，投資可具彈性，墨西哥廠、美國德州廠車程約30多分鐘，美國廠的角色應適時調整，給予適當定義。

林威遠認為，在美國德州設廠，是分散風險，與墨西哥廠形成雙子星廠，可彈性運用，因應關稅調配；現階段的狀況就是銷美產品自墨西哥出貨，若美國課關稅再機動調整。此外，因應人工智慧（AI）需求，電是重要資源，不宜在一個城市把電吸完，美、墨廠分散正好。

林威遠表示，對下半年看法十分樂觀，機會真的很多，客戶對市場的預估也持續修正，下半年AI產品出貨量放更大。依目前進度，德州廠可望在第4季出貨，今年是不錯的一年，GB300會跟著輝達（NVIDIA）時程走。

洪麗寗說，AI伺服器對ESG（環境保護、社會責任、公司治理）影響很大，不論台灣廠、海外廠都使用再生能源、綠色能源，產品也採省電設計；由於開發液冷產品，也加大水循環再利用的力度。

對於股東提問鴻海伺服器出貨全球第1、廣達第5，緯穎排第10，洪麗寗說，爭取市占率是努力目標，但市占率計算基礎不同，需質量並重。

林威遠坦言，輝達執行長黃仁勳推產品一波接一波，像軍備競賽，但不得不做，也會出現新舊產品並行一段時間的現象。

洪麗寗進一步說明，不論輝達的繪圖處理器（GPU）系列產品、特殊應用晶片（ASIC）兩種產品都要做，這就是產業，都要走下去，甚至ASIC有些產品已發展到第3代了，產品應會持續存在。

緯穎科技統計，2024年合併營收為新台幣3605.41億元；稅後淨利227.76億元，基本每股盈餘126.57元。股東會通過盈餘分派案，擬每股配發現金股利74元。

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股東會並完成補選董事林威遠及獨立董事黃建璋、蔡玉玲，女性董事席次達4席。

緯穎看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品的研發，並積極強化與技術夥伴的合作，聚焦CPU、 GPU與ASIC等多元運算平台開發，以及先進冷卻技術和整機櫃整合。（編輯：張良知）1140529