香格里拉對話登場 美防長場邊促澳洲增防務支出

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（中央社新加坡30日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會面時，要求澳洲提高防務支出。

路透社報導，赫格塞斯和馬勒斯也討論到必須大幅提高美國潛艦製造速率，以達到「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的目標。

澳洲預定於2025年底之前支付美國20億美元，要打造潛艦船塢，以便從2032年開始採購3艘維吉尼亞級潛艦，這是澳洲有史以來規模最大的國防採購案。

赫格塞斯和馬勒斯在新加坡舉行的香格里拉對話場邊會晤，這是美國總統川普政府上台以來，美澳之間的第2次國防高層對談。

馬勒斯會後接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，他說赫格塞斯「以恭敬的語氣」提出澳洲應該提高防務支出。

他還表示：「顯然我們已大幅提高國防支出，這點獲得肯定，但我們希望確保能依據我國需要應對的戰略時刻來精確調整防務支出。」

馬勒斯指出，他們並未討論具體數字。儘管美國五角大廈一位官員先前曾說，澳洲應該提高國防支出到國內生產毛額（GDP）的3%。

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馬勒斯提到：「在一個理性的世界，防務支出取決於戰略威脅程度。當今世界確實存在戰略威脅，而我們是理性的人。」

他也表示，雙方還討論AUKUS潛艦合作夥伴關係，以及共同維持印太地區穩定的議題。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140530