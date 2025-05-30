韓總統大選事前投票率34.74% 票箱發現上屆國會選票

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）為期兩天的韓國總統大選事前投票結束，投票率共計34.74%，為事前投票的第2高投票率。但在事前投票期間，也發生在投票箱內發現上屆國會選舉選票、代理投票等爭議。

據韓國中央選舉管理委員會統計，這屆總統大選事前投票第一天投票率雖創下史上新高，但第2天熱度不如上屆大選，最終停在34.74%，僅次於2022年上屆大選時的36.93%，比2017年大選（26.06%）時高出8.68個百分點。

許多投票所整天都看到民眾大排長龍，還有不少民眾趕在結束投票的傍晚6時之前到各地投票所排隊。一名在首爾市廳附近投票的民眾向中央社記者表示，自己直到抵達投票所之前都很煩惱要投給誰；另一名在延南洞投票的民眾則表示，無論誰當選，都希望能帶領韓國走向更好的未來。

以地區區分，投票率最高的地區為全羅南道（56.5%），其次為全羅北道（53.01%）、光州（52.12%）、世宗（41.16%）、江原（36.6%）及濟州（35.11%）等；投票率最低的地區則是被視為保守派票倉的大邱（25.63%），其次為釜山（30.37%）、慶尚北道（31.52%）、慶尚南道（31.71%）、蔚山（32.01%）等。

人口最集中的首都圈地區投票率則都跟平均投票率差不多，包括首爾34.28%、京畿道32.88%、仁川32.79%。

明知大學政治系教授申律指出，現在選舉很難從投票率來預估對進步還是保守派較有利，但因為戒嚴、彈劾事件影響，許多被稱為「shy保守派」、「shame保守派」的選民投票意願可能降低，影響保守派選情。

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而在兩天事前投票期間，韓國各地也發生不少爭議事件。其中在京畿道金浦市和富川市的事前投票箱中，各被發現遺留一張第22屆國會選舉的選票，顯示國會選舉可能遺漏計票。

另外，還有民眾擅自將選票帶離投票所、選舉工作人員持丈夫證件代為投票、民眾以監視投票為由在投票所外進行直播等爭議事件，中央選舉管理委員會也因此為管理不當公開道歉。（編輯：田瑞華）1140530