端午節各地多雲到晴 西半部防34度高溫

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）明天是端午節，中央氣象署表示，各地大多多雲到晴，隨東北季風減弱，氣溫回升，西半部高溫攝氏32至34度；6月1日南方雲系北移，水氣增多，南部、東部會有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天端午節天氣相對較穩定，各地大多多雲到晴，只有東部、東南部與恆春半島會有局部短暫陣雨，午後各山區有短暫雷陣雨。

林定宜指出，由於東北季風減弱，明天各地氣溫將回升，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，各地低溫約在20至24度間。

他表示，6月1日南方雲系北移、水氣增多，南部、東部、東南部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後會有局部短暫雷陣雨，而南部地區以及午後各地山區，會有局部較大雨勢發生機率。

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林定宜指出，6月2日受到西南風影響，中南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區會有局部大雨發生機率，其他地區多雲到晴，午後山區會有局部短暫雷陣雨。

他提到，6月3 、4日滯留鋒面影響期間，留意可能會有劇烈天氣，容易有短延時強降雨；6月5日鋒面逐漸南移通過，中南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區易有局部短暫陣雨。（編輯：吳素柔）1140530