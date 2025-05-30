端午連假第2天 高公局估18路段易壅塞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北30日電）端午連假首日，交通部高速公路局即時路況資訊顯示，今晚部分國道南向路段時速不到40公里。高公局預計，明天18路段易壅塞，建議西部國道南向趁上午6時前或中午12時後出發。

根據高公局即時路況資訊顯示，截至晚間7時，時速低於40公里路段，包括國1南向五堵至汐止、后里至台中系統、國5南向石碇至坪林。

高公局發布新聞稿表示，明天是端午連假第2天，預期將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局表示，預計明天重點壅塞路段為國1南向楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間，北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪。

還有國5南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10東向鼎金系統至燕巢、西向仁武至左營端等路段。

透過 Google News 追蹤中央社

高公局建議，西部國道南向儘量在上午6時前或中午12時後出發，國5南向上午5時前或下午5時後出發；西部國道北向，南部可趁上午9時前出發，中部中午12時前出發，國5北向建議在上午9時前出發。

高公局明天國道相關疏導措施包括上午5時至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；另有單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：林恕暉）1140530