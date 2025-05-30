應景粽子暗藏高升糖指數陷阱 醫提醒要吃對順序

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）今天是端午連假首日，吃顆粽子好應景，醫師提醒，粽子主要由高黏性澱粉糯米製成，暗藏高升糖指數陷阱，建議先吃青菜、湯品，再吃粽子，正餐食用、1天1顆為限。

端午節到來，應景美食粽子總讓人忍不住一顆接一顆。台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏近日透過新聞稿提醒，粽子若過量攝取，容易引發身體不適，包括影響血糖代謝、腸胃道不適以及過度熱量攝取。

黃如薏說，一般而言，每人每天攝取總熱量標準若為2000大卡，一顆傳統粽子熱量已約350到500大卡，食用時若沒有留意份量，與平時食量疊加上去，便容易導致總熱量過度攝取，導致肥胖體型。

粽子的含糖量同樣不容輕忽。黃如薏表示，一般人糖類攝取量應控制在50克以下，一顆粽子含糖量即約為20至25克以上，已佔一日所需量的2分之1。尤其甜粽、冰粽這類餡料，更可能糖類攝取過量。

她解釋，人體內有一套平衡血糖的系統，當糖分進入體內，就會產生胰島素將血糖調控下降，若糖分過量攝取，再加上肥胖體型，便會導致分泌的胰島素不易被利用，稱之為「胰島素抗性」，這也是血糖不易下降的原因，較常見於平時飲食不節制。

因此，黃如薏強調，當節日來臨，又大啖美食者，若是發生急性血糖過高便會出現「吃得多、尿得多、喝得多、體重減少」的症狀，應多加留意是否需就醫。特別是糖尿病、腎臟病等慢性病友們更要當心，過度放縱恐增病變風險。

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黃如薏建議食用粽子5大正確觀念：第1，一日一顆，勿當點心；第2，將糯米改為紫米、五穀米等高纖米類，可減緩血糖上升速度，有助於穩定血糖；第3，多數醬料如醬油膏富含磷與鈉，建議少沾醬，或改用天然沾醬，如清爽的柚子醋。第4，先吃青菜、湯品，再吃粽子，可延緩血糖上升，蔬果的膳食纖維亦可促進腸胃蠕動；最後就是節日過後，預留2週加強運動量，並考慮每日減少500大卡的熱量攝取，加以管控血糖。

黃如薏另點名粽子中如肉類、蛋黃、魷魚乾等這些令人食指大動的豐富餡料與甜鹹口味沾醬，以及市售冰淇淋、豆沙等甜品口味的粽子，皆潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分的健康風險，會加重腎、胰與腸胃負擔，除要適當節制享用，可挑選以香菇、芋頭、豆類為主或無加工肉，才能健康歡度佳節。（編輯：龍柏安）1140530