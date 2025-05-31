溫哥華汽車衝撞台灣女子昏迷一個月 同學接力探望打氣終甦醒

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（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）上個月溫哥華發生汽車衝撞菲律賓節慶活動的慘劇，被衝撞昏迷的台灣女子Sora，在溫哥華同學和鄰居日夜關懷及昔日同窗遠從台灣飛來加油打氣下，昏迷一個月後終於甦醒。

溫哥華汽車撞人案嫌犯羅凱基（Kai-ji Adam Lo，音譯）4月26日駕駛一輛休旅車衝入當地一個菲律賓節慶活動，造成11死、32人受傷。

當下重傷的Sora被送往溫哥華綜合醫院緊急治療，由於她的脊骨、腿骨等多個部位嚴重受傷，手術後仍處於昏迷狀態，她在溫哥華的同學和鄰居等人輪流到醫院探望，在她枕邊說話。

Sora日前終於恢復意識，雖然還不能說話，但已經可以點頭、搖頭和用眨眼的方式與人交流。

事發後一直陪伴在Sora身邊的同學嚴啟仁回想過去一個月的煎熬，哽咽地說：「當我在醫院看到她明顯有知覺和意識時，當場爆淚了。」

4月26日得知發生汽車衝撞事件後，嚴啟仁和另外幾位同學都非常擔心Sora的情況。「我們知道Sora去了現場，頻頻聯繫她，電話都不通。聯繫警方時，警方需要我們提供更多Sora的資訊，例如身體特徵等，才能確認她是否在醫院」。

接下來就是大家瘋狂在社群媒體上交換資訊，終於找到一名在澳洲認識Sora的同學，說出Sora的刺青特徵，才能讓溫哥華警方循線找人。

嚴啟仁回憶起事發後2天首度在醫院看到Sora時的情景：「因為骨折開刀，她全身被包裹著，看得出來整個人都浮腫變形了，根本認不出來。當時醫生說她情況依然很危急，不確定是否能甦醒，我們都很害怕。」

Sora去年12月持度假打工簽證來到溫哥華，因為個性活潑開朗而結識許多同學和朋友。

劉宇庭說：「我們都是剛從台灣來溫哥華讀語言學校或打工實習的，大家人生地不熟，但是Sora曾在澳洲打工待過6年時間，她很熟悉西方的文化生活，所以常組織大家一同出遊或是分享生活中的『好康』，非常照顧大家。」

同學們有時間就輪流到醫院和Sora說話，希望刺激她的腦部反應。嚴啟仁說：「Sora熱愛生活，我們鼓勵她，一定要醒過來，繼續享受世界。」

江奕儒和林峻葳曾於今年初來溫哥華讀語言學校，因而認識Sora，兩人這次特地請假一週從台灣來探望Sora。

江奕儒說：「來之前做好了很糟的心理準備，沒想到25日到醫院看Sora時，正好遇見她首度出現點頭搖頭的反應，真的太開心了。相信是她知道我們要來，很努力地往康復之路邁進。」

林峻葳也說：「她已從加護病房轉入普通病房，一切都在往好的方向前進。這是送給我們最好的禮物。」

大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂為這群年輕孩子感到不捨與驕傲。「他們彼此認識時間並不長，可能僅2、3個月而已，但是他們感情純摯濃厚。Sora在溫哥華一名從未謀面的年輕鄰居Lucy得知Sora處境後，主動發起了GoFundMe籌款，還擔任聯繫汽車保險、醫療保險等許多複雜的工作」。

大溫哥華台灣同鄉會也為Sora發起募款，至今已募得加幣4萬元（約新台幣87萬元）；加上GoFundMe的加幣7萬多元小額捐款，這些資金都將成為協助Sora未來復健的一些能量。

吳清桂說，每一份捐款，無論金額多少，都令人感動。「不僅是台灣社區愛心不斷，有一名84歲香港老太太，專程坐公車將善款送至台灣同鄉會辦公室，還有來玩的中國大陸旅客，得知Sora事件後也掏腰包捐了加幣300元。更有人從美國夏威夷和加拿大東岸寄來支票」。

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另一方面，肇事嫌犯羅凱基今天透過視訊出席卑詩省法庭，他被控8項二級謀殺罪。

由於羅凱基有心理病史，控辯雙方說明初步對他的精神健康評估情況，法官下令將安排時間舉行聽證會，以確定羅凱基是否適合接受審判。（編輯：周永捷）1140531