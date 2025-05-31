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溫哥華汽車衝撞台灣女子昏迷一個月 同學接力探望打氣終甦醒

2025/5/31 14:20（5/31 14:57 更新）
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溫哥華4月26日晚間發生汽車衝撞菲律賓節慶活動的慘劇，造成台灣女子Sora重傷昏迷一個月，日前才剛從加護病房轉出，雖然仍無法說話，但認知能力逐漸恢復中。（Sora同學提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年5月31日
溫哥華4月26日晚間發生汽車衝撞菲律賓節慶活動的慘劇，造成台灣女子Sora重傷昏迷一個月，日前才剛從加護病房轉出，雖然仍無法說話，但認知能力逐漸恢復中。（Sora同學提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年5月31日
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（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）上個月溫哥華發生汽車衝撞菲律賓節慶活動的慘劇，被衝撞昏迷的台灣女子Sora，在溫哥華同學和鄰居日夜關懷及昔日同窗遠從台灣飛來加油打氣下，昏迷一個月後終於甦醒。

溫哥華汽車撞人案嫌犯羅凱基（Kai-ji Adam Lo，音譯）4月26日駕駛一輛休旅車衝入當地一個菲律賓節慶活動，造成11死、32人受傷。

當下重傷的Sora被送往溫哥華綜合醫院緊急治療，由於她的脊骨、腿骨等多個部位嚴重受傷，手術後仍處於昏迷狀態，她在溫哥華的同學和鄰居等人輪流到醫院探望，在她枕邊說話。

Sora日前終於恢復意識，雖然還不能說話，但已經可以點頭、搖頭和用眨眼的方式與人交流。

事發後一直陪伴在Sora身邊的同學嚴啟仁回想過去一個月的煎熬，哽咽地說：「當我在醫院看到她明顯有知覺和意識時，當場爆淚了。」

4月26日得知發生汽車衝撞事件後，嚴啟仁和另外幾位同學都非常擔心Sora的情況。「我們知道Sora去了現場，頻頻聯繫她，電話都不通。聯繫警方時，警方需要我們提供更多Sora的資訊，例如身體特徵等，才能確認她是否在醫院」。

接下來就是大家瘋狂在社群媒體上交換資訊，終於找到一名在澳洲認識Sora的同學，說出Sora的刺青特徵，才能讓溫哥華警方循線找人。

嚴啟仁回憶起事發後2天首度在醫院看到Sora時的情景：「因為骨折開刀，她全身被包裹著，看得出來整個人都浮腫變形了，根本認不出來。當時醫生說她情況依然很危急，不確定是否能甦醒，我們都很害怕。」

Sora去年12月持度假打工簽證來到溫哥華，因為個性活潑開朗而結識許多同學和朋友。

劉宇庭說：「我們都是剛從台灣來溫哥華讀語言學校或打工實習的，大家人生地不熟，但是Sora曾在澳洲打工待過6年時間，她很熟悉西方的文化生活，所以常組織大家一同出遊或是分享生活中的『好康』，非常照顧大家。」

同學們有時間就輪流到醫院和Sora說話，希望刺激她的腦部反應。嚴啟仁說：「Sora熱愛生活，我們鼓勵她，一定要醒過來，繼續享受世界。」

江奕儒和林峻葳曾於今年初來溫哥華讀語言學校，因而認識Sora，兩人這次特地請假一週從台灣來探望Sora。

江奕儒說：「來之前做好了很糟的心理準備，沒想到25日到醫院看Sora時，正好遇見她首度出現點頭搖頭的反應，真的太開心了。相信是她知道我們要來，很努力地往康復之路邁進。」

林峻葳也說：「她已從加護病房轉入普通病房，一切都在往好的方向前進。這是送給我們最好的禮物。」

大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂為這群年輕孩子感到不捨與驕傲。「他們彼此認識時間並不長，可能僅2、3個月而已，但是他們感情純摯濃厚。Sora在溫哥華一名從未謀面的年輕鄰居Lucy得知Sora處境後，主動發起了GoFundMe籌款，還擔任聯繫汽車保險、醫療保險等許多複雜的工作」。

大溫哥華台灣同鄉會也為Sora發起募款，至今已募得加幣4萬元（約新台幣87萬元）；加上GoFundMe的加幣7萬多元小額捐款，這些資金都將成為協助Sora未來復健的一些能量。

吳清桂說，每一份捐款，無論金額多少，都令人感動。「不僅是台灣社區愛心不斷，有一名84歲香港老太太，專程坐公車將善款送至台灣同鄉會辦公室，還有來玩的中國大陸旅客，得知Sora事件後也掏腰包捐了加幣300元。更有人從美國夏威夷和加拿大東岸寄來支票」。

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另一方面，肇事嫌犯羅凱基今天透過視訊出席卑詩省法庭，他被控8項二級謀殺罪。

由於羅凱基有心理病史，控辯雙方說明初步對他的精神健康評估情況，法官下令將安排時間舉行聽證會，以確定羅凱基是否適合接受審判。（編輯：周永捷）1140531

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Sora在溫哥華的同學好友以及大溫哥華台灣同鄉會等台灣社群提供很多幫助，共同集氣加油，遭汽車衝撞昏迷一個月的Sora終於甦醒。左起為江奕儒、劉宇庭、吳清桂、嚴啟仁、林峻葳。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年5月31日
Sora在溫哥華的同學好友以及大溫哥華台灣同鄉會等台灣社群提供很多幫助，共同集氣加油，遭汽車衝撞昏迷一個月的Sora終於甦醒。左起為江奕儒、劉宇庭、吳清桂、嚴啟仁、林峻葳。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年5月31日
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羅凱基
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