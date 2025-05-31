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路透：川普決定延續傳統 由美軍將領統領北約盟軍

2025/5/31 19:06（5/31 19:22 更新）
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美軍聯合參謀部作戰主任格林克維奇。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）
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（中央社記者彭維楀華沙31日專電）路透社與波蘭通訊社（PAP）報導，美國總統川普已私下告知北約秘書長呂特（Mark Rutte），將提名美軍聯合參謀部作戰主任格林克維奇擔任美軍歐洲司令部（EUCOM）司令與北約歐洲盟軍最高司令兩項要職。

此舉延續自1951年以來由美國將領出任北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高司令（SACEUR）的傳統，儘管川普政府持續呼籲歐洲盟國承擔更多防務責任。

川普（Donald Trump）這項決定被視為持續對北約的參與，即使美國政府考慮將戰略重心轉向亞洲及國內安全。儘管如此，川普政府仍在討論削減駐歐美軍人數，目前約8萬名美軍駐紮在歐洲。

格林克維奇（Alexus Grynkewich）畢業於美國空軍軍官學校，曾任第9航空隊司令、中央司令部作戰主任，在中東地區領導對伊斯蘭國（Islamic State）的聯軍空襲行動，並參與多項聯合軍演與即時作戰決策。

格林克維奇預計將接替自2022年以來擔任美軍歐洲司令部司令與北約歐洲盟軍最高司令的卡沃里（Christopher Cavoli）。這項任命仍需獲得美國參議院批准。

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川普政府早前曾考慮將北約歐洲盟軍最高司令一職交由歐洲國家將領擔任，以減少美國防務開支。然而，這項提議引發包括美國共和黨國會議員在內的廣泛關切，擔心美國可能撤出北約指揮結構。

這次提名被視為川普政府在推動歐洲盟國增加防務支出的同時，仍維持美國在北約的領導地位，尤其在俄烏戰爭持續、歐洲安全局勢緊張的情況下。（編輯：陳妍君）1140531

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#呂特
#北大西洋公約組織
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