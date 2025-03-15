加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
G7外長聲明強調台海和平重要性 挺台有意義參與國際組織
首頁 / 國際

美國及立陶宛防長對談 討論擬擴大駐軍規模

2025/3/15 08:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游堯茹維爾紐斯15日專電）美國總統川普多次揚言退出北約，加劇歐洲各國擔憂。立陶宛國防部長薩卡利埃內14日與美國國防部長赫格塞斯對話，會後她表示，立陶宛表達希望美國維持駐紮軍隊於立陶宛，並在可能情況下增加規模，獲得赫格塞斯的正面回應。

薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）昨日針對與赫格塞斯（Pete Hegseth）的對話，在社群媒體平台臉書（Facebook）上發文表示：會中最重要的訊息是，立陶宛在國防方面的領導力，以及在促進烏克蘭和平的努力得到了美國的認可和重視，是堅強而可靠的夥伴。美國不會對立陶宛置之不理。

薩卡利埃內表示，她在對談中強調了立陶宛希望美國維持駐紮軍隊於立陶宛，並在可能的情況下增加規模，獲得赫格塞斯的正面回應。

薩卡利埃內也在發文內提到，她與赫格塞斯討論了與美國在國防工業領域的進一步合作。

薩卡利埃內昨日在立陶宛國家廣播電台（LRT）「Dienos tema」節目上提供更多細節：「立陶宛有兩成的武器採購來自美國，我們與美國及全球最大的國防工業公司討論產業合作、參與供應鏈，在立陶宛生產、組裝和維修某些零部件的可能性，這讓赫格塞斯十分感興趣。」

薩卡利埃還指出，立陶宛已經準備好接收額外的美國軍營駐紮。

她表示：「我們對美軍的存在表示感謝，並且討論了如果重新評估駐歐洲的軍隊部署，我們已準備好再接收一個營，這將成為進一步討論的主題，至於這如何進一步發展，目前尚未作出任何決定。」

她強調，美國完全沒有提到要從立陶宛撤軍，並指出，將會再與美國進行更多的對話。

美國自2019年以來，在立陶宛部署重裝旅輪調駐留。為了回應俄羅斯入侵烏克蘭，美國派遣了更多的部隊和裝備來加強防禦。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據波羅的海新聞社（BNS）報導，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）於月初援引現任和前任高級官員的消息稱，川普在重新評估美軍在歐洲的部署時，將考慮優先支持那些投入更多國防預算的國家。

川普（Donald Trump）多次批評部分北大西洋公約組織（NATO）成員國國防預算未達占其國內生產毛額（GDP）2%的目標，日前更要求成員國應達到占GDP5%。作為回應，立陶宛今年計劃將國防預算提高至GDP的4%，並在2026至2030年間達到5至6%。（編輯：唐佩君）1140315

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：