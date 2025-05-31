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南方雲系北移 6/1南部、東部短暫陣雨

2025/5/31 17:40（5/31 18:09 更新）
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中央氣象署指出，31日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。圖為台北市南港區小朋友穿著短袖上衣在廣場奔跑、遊玩。中央社記者翁睿坤攝 114年5月31日
中央氣象署指出，31日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。圖為台北市南港區小朋友穿著短袖上衣在廣場奔跑、遊玩。中央社記者翁睿坤攝 114年5月31日
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）明天是端午連假最後1天，中央氣象署表示，由於南方雲系北移，明天南部和東部會有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天南方雲系北移，降雨較今天增加，南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨。

張承傳指出，明天其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，而南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

他說，6月2日受西南風影響，中南部地區不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨，而南部地區、中部山區可能會有局部大雨。

張承傳表示，6月3至5日因滯留鋒，各地會有短暫陣雨或雷雨，容易會有短延時強降雨，而西半部和東半部山區會有局部大雨發生機率。

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他指出，6月5日鋒面逐漸移到巴士海峽，降雨將趨緩，但各地仍會有局部短暫陣雨，中南部可能會出現雷雨，隨著鋒面遠離，6月6、7日風向轉為偏東風，東半部和恆春半島將有局部短暫陣雨。

氣溫部分，張承傳表示，未來兩天溫度仍偏高，特別是6月2日大台北地區可能會出現36度高溫，西半部其他地區氣溫約33、34度，東半部31、32度，並提醒6月2、3日東南部會有焚風發生機率。（編輯：李亨山）1140531

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