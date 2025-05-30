端午連假轉晴熱 吳德榮：6/3傍晚鋒面到

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）今天為端午連假首日，氣象專家吳德榮表示，鋒面已在巴士海峽，各地天氣先後好轉為多雲時晴，南部高溫可達攝氏34度，31日各地晴朗穩定，山區午後偶有局部短暫降雨機率。

中央氣象署指出，受東北季風影響，各地早晚天氣較涼，鋒面位於巴士海峽，台灣南部、東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為零星短暫陣雨後多雲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，為零星短暫雨之後、轉多雲時晴的天氣，白天轉熱。

吳德榮指出，各地氣溫，北部19至28度，中部20至32度，南部21至34度，東部20至32度。

吳德榮表示，端午節31日各地晴朗穩定，山區午後偶有局部短暫降雨的機率，6月1日各地晴時多雲，午後有局部短暫雷陣雨的機率，各地白天偏熱。

他說，6月2、3日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，熱如炎夏，南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部陣雨或雷雨的機率，午後擴展至其他地區。

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吳德榮指出，6月3日傍晚起至4日「梅雨季」第5波「移動性」鋒面影響，帶來大範圍降雨，5日鋒面南移，上半天仍有明顯降雨，下半天逐漸好轉。

他表示，6月6至8日鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，各地好轉、氣溫升；南方水氣多、大氣不穩定，午後有活躍的局部雷陣雨。（編輯：方沛清）1140530