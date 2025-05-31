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柯建銘提罷免投票日期 藍籲檢調出動查洩密

2025/5/31 13:39（5/31 13:53 更新）
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（中央社記者王承中台北31日電）民進黨團總召柯建銘提出罷免投票日就在7月26日、8月23日。國民黨團書記長王鴻薇今天指出，檢調應該去查洩密。選舉罷免怎麼可以只有發起方知道日期，而被罷免方一無所知，如果柯建銘有內線消息是非常不公平的。

近期罷免團體紛紛提交二階連署書給各地選委會進行查對，各界關注第三階段罷免投票日為何時。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天晚間在臉書發文指出，端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之。非罷不可，就在7月26日、8月23日。

對於柯建銘提出的罷免投票日期，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天受訪表示，現在罷免的命運都掌握在中選會手上，如果柯建銘有內線消息是非常不公平的，檢調應該去查洩密。

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王鴻薇指出，選舉罷免怎麼可以只有發起方知道日期，而被罷免方一無所知。她到現在去反罷免宣講，也只能呼籲民眾7、8月不要出國，要留在台灣幫忙投下不同意罷免。

對於是否要求中選會應出面說明，王鴻薇則表示，中選會也說不出什麼東西，現在這個關頭，中選會已經沒有在顧及社會觀感了。她也質疑柯建銘難道是中選會太上皇，難道中選會主委晚上都要去跟柯建銘報告嗎。（編輯：翟思嘉）1140531

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