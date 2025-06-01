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立陶宛首都慶「粉紅湯節」 萬人粉紅裝扮狂歡迎夏日

2025/6/1 07:45（6/1 09:05 更新）
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立陶宛首都維爾紐斯5月31日舉辦第3屆「粉紅湯節」，吸引數萬民眾與國際遊客參加。活動現場有多個粉紅湯相關的背景裝置供民眾拍照。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年6月1日
立陶宛首都維爾紐斯5月31日舉辦第3屆「粉紅湯節」，吸引數萬民眾與國際遊客參加。活動現場有多個粉紅湯相關的背景裝置供民眾拍照。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年6月1日
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯1日專電）立陶宛首都維爾紐斯昨天舉辦第3屆「粉紅湯節」，吸引數萬名民眾與國際遊客穿上粉紅色服飾，攜家帶眷參與這場一年一度的粉紅盛會，也象徵夏季正式來臨。

粉紅湯（Šaltibarščiai）是立陶宛傳統冷湯料理，以發酵牛奶和醃甜菜根為主要原料，搭配黃瓜、蒔蘿與水煮蛋調製而成，因鮮明的粉紅色湯底而得名。這道冷湯料理是立陶宛家家戶戶夏日必備的經典菜餚，象徵夏天揭開序幕。

維爾紐斯「粉紅湯節」（Vilnius Pink Soup Festival）通常於春夏交接的週末舉行，已成為立陶宛最具代表性的城市慶典之一。今年邁入第3屆，不僅吸引大量立陶宛民眾參與，還有來自波蘭、拉脫維亞、土耳其、芬蘭、瑞典等國的觀光客前來共襄盛舉，展現成功的城市行銷成果。

節日當天，維爾紐斯街頭隨處可見粉紅色裝飾，包括桌椅、布條與旗幟，營造出濃厚節慶氣氛。許多商家也推出期間限定「粉紅」美食，例如甜菜根口味蛋糕、冰淇淋、墨西哥捲餅、雞尾酒等，讓民眾大飽眼福與口福。

粉紅湯（Šaltibarščiai）是立陶宛傳統冷湯料理，以發酵牛奶和醃甜菜根為主要原料，搭配黃瓜、蒔蘿與水煮蛋調製而成，因鮮明的粉紅色湯底而得名。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年6月1日
粉紅湯（Šaltibarščiai）是立陶宛傳統冷湯料理，以發酵牛奶和醃甜菜根為主要原料，搭配黃瓜、蒔蘿與水煮蛋調製而成，因鮮明的粉紅色湯底而得名。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年6月1日
立陶宛首都維爾紐斯5月31日舉辦第3屆「粉紅湯節」，吸引數萬民眾與國際遊客參加。「粉紅湯滑梯」是節日的經典設施，50公尺長的巨型充氣滑梯噴上泡沫，讓民眾滑入大型「湯碗」，深受年輕族群喜愛。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年6月1日
立陶宛首都維爾紐斯5月31日舉辦第3屆「粉紅湯節」，吸引數萬民眾與國際遊客參加。「粉紅湯滑梯」是節日的經典設施，50公尺長的巨型充氣滑梯噴上泡沫，讓民眾滑入大型「湯碗」，深受年輕族群喜愛。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年6月1日

「粉紅湯節」每年活動內容皆有創新，去年曾創下1200人在362公尺長桌同時品嚐粉紅湯的紀錄，今年則首度舉辦「粉紅大遊行」，吸引上萬人參加。參與者身穿粉紅服裝，或以粉紅湯食材為靈感進行創意打扮，從服飾、鞋帽到眼鏡、配件，甚至連寵物也一同盛裝出席，街頭化身粉紅嘉年華，熱鬧非凡。

「粉紅湯滑梯」是節日的經典設施，50公尺長的巨型充氣滑梯噴上泡沫，讓民眾滑入裝滿粉紅泡棉的大型「湯碗」，深受年輕族群喜愛。

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今年還增設多項趣味活動，包括10.5公里健走、端粉紅湯競跑、1公升超辣粉紅湯挑戰賽、粉紅裝扮大賽及戶外演唱會等，熱鬧有趣，為遊客留下獨特難忘的回憶。

立陶宛粉紅湯曾獲知名美食網站TasteAtlas評選為全球最好喝的冷湯。如今，「粉紅湯節」不僅是維爾紐斯充滿創意與活力的代表節慶，更成為立陶宛人引以為傲的文化象徵。（編輯：張芷瑄）1140601

#拉脫維亞
#立陶宛
#波蘭
#芬蘭
粉紅裝扮大賽是維爾紐斯「粉紅湯節」重頭戲之一，參賽者發揮創意用心打扮，現場觀眾當評審，以掌聲大小決定冠軍，為節日增添樂趣。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年6月1日
粉紅裝扮大賽是維爾紐斯「粉紅湯節」重頭戲之一，參賽者發揮創意用心打扮，現場觀眾當評審，以掌聲大小決定冠軍，為節日增添樂趣。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年6月1日
維爾紐斯「粉紅湯節」通常於春夏交接的週末舉行，已成為立陶宛最具代表性的城市慶典之一。參與者身穿粉紅服裝，或以粉紅湯食材為靈感創意打扮，十分吸睛。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年6月1日
維爾紐斯「粉紅湯節」通常於春夏交接的週末舉行，已成為立陶宛最具代表性的城市慶典之一。參與者身穿粉紅服裝，或以粉紅湯食材為靈感創意打扮，十分吸睛。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年6月1日
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