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中國駭客網攻捷克政府 捷科研部長：台灣才是真盟友

2025/6/1 07:30（6/1 07:59 更新）
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捷克外交部。（圖取自維基共享資源，作者VitVit，CC BY-SA 3.0）
捷克外交部。（圖取自維基共享資源，作者VitVit，CC BY-SA 3.0）
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（中央社記者劉郁葶布拉格1日專電）捷克政府指控中國駭客組織APT31發動網路攻擊捷克外交部，引發歐洲關注與熱議，捷克政界、歐盟與北約紛紛譴責中國行徑。捷克科研創新部長傑尼雪克更進一步表示，「我們真正的盟友是民主的台灣，而不是我們必須防範的北京威權政權。」

中國駭客組織APT31對捷克外交部發動網路攻擊，引起捷克政界軒然大波，捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）5月28日召見中國駐捷克大使說明。

針對這起事件，捷克科研創新部長傑尼雪克（Marek Ženíšek）在臉書發文表示：「中國再次證明，它將我們視為敵對國。情況一直如此，即使在齊曼（Miloš Zeman）任內也是如此，他在外交政策過於天真且被誤導。」

傑尼雪克進一步強調：「我們真正的盟友是民主的台灣，而不是我們必須防範的北京威權政權。」

北約、歐盟也紛紛譴責中國的行徑，北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示支持捷克，將共同應對中國發起的惡意網路攻擊，「北約對來自中國日益增加的惡意網路活動感到憂慮。」

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）譴責這起事件，認為這些威脅非常嚴重，並呼籲中國尊重國際法，甚至表示要「這類攻擊付出代價」。

美國駐布拉格大使館也表示，美國譴責這些活動，並呼籲中國共產黨立即停止此類活動。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，這並非捷克首次在科技議題上與中國發生衝突。早在2018年，捷克國家網路與資訊安全局（NÚKIB）就曾警告，避免使用中國企業華為（Huawei）與中興通訊（ZTE）的軟體與硬體。

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捷克安全情報局（BIS）局長庫戴爾卡（Michal Koudelka）也在去年表示，華為的設備至今仍構成風險。

捷克國家網路與資訊安全局亦在2023年發布警告，建議不要在可存取關鍵資訊基礎設施系統與其他重要資訊系統的裝置上，安裝與使用TikTok。NÚKIB隨後還指出，中國應用程式微信（WeChat）亦存在安全威脅。（編輯：韋樞）1140601

#北約
#卡拉斯
#歐盟
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#捷克外交部
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