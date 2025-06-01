僑胞端午立蛋粽子飄香 「看不見的國家」布拉格播出

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（中央社記者劉郁葶布拉格1日專電）端午佳節到來，「捷克台灣協會」與「UAAT-ICU海外華語中心」5月31日在布拉格辦端午活動，邀請台灣僑胞設攤賣粽子、滷肉飯、滷味、仙草與蘿蔔糕等台灣美食，現場還有立蛋、寫書法等體驗，以及播放紀錄片「看不見的國家」，吸引人潮踴躍參與。

捷克台灣協會會長徐夢婷表示，這是推廣華語和台灣文化的好機會，現場多元的食物都是僑胞精心準備，讓外國朋友品嚐道地的台灣美食。此外，為了慶祝協會成立六週年，特別選播紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation），以代表台灣人的心聲。

華語教師簡佳紅表示，這次活動不僅讓生活在捷克的台灣人齊聚一堂，也讓當地捷克學生有機會接觸到眾多華語使用者。

她說，這比透過課本或老師口中得知「台灣很好玩、台灣人很熱情」來得真實，因為透過實際互動，捷克學生能練習中文，以及真正感受到台灣文化的魅力。

現場民眾Aisha表示，這是她第一次品嚐台灣料理，令人耳目一新，希望之後嘗試更多台灣佳餚。整體來說，這個活動不僅能嘗試新事物、認識新文化，也能與人交流，感受到台灣人溫暖與友善的一面。

端午活動還包含播放紀錄片「看不見的國家」，這部片講述台灣民主歷史與現今面臨的世界局勢，展現台灣社會在民主受到威脅之際，如何捍衛自由，以及讓世界看見台灣。

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在觀賞「看不見的國家」後，在捷台生Peng表示相當感動，因為這段歷史實在不易。他曾在台灣參加人權繪本的工作坊，也曾造訪安康招待所與極樂公墓等白色恐怖相關地點，因此當陳菊在片中提到這些地方時，他特別有共鳴。

捷克民眾Marek表示，他本身就對台灣的歷史與現況有一定認識，這讓他容易理解影片內容。這部片令他印象深刻的是，台灣人很積極主動參與公共事務，例如政治造勢活動上，群眾會揮舞旗幟、喊口號，相當熱烈。相較之下，捷克群眾通常只在反對某件事情時，才會聚集呼喊，讓他感受到兩邊政治文化的差異。（編輯：陳承功）1140601