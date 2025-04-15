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林佳龍接見捷克眾院副議長 促強化民主韌性

2025/4/15 10:04（4/15 10:21 更新）
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外交部長林佳龍（右）14日上午接見捷克眾議院副議長巴圖謝克（Jan Bartošek）（左），就台捷雙邊關係、反制假訊息及資訊安全等議題交換意見。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年4月15日
外交部長林佳龍（右）14日上午接見捷克眾議院副議長巴圖謝克（Jan Bartošek）（左），就台捷雙邊關係、反制假訊息及資訊安全等議題交換意見。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年4月15日
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（中央社記者楊堯茹台北15日電）捷克眾議院副議長巴圖謝克訪台，外交部長林佳龍14日接見時表示，感謝捷克長年對台支持，台灣長期面對中國的網攻、認知作戰，將與捷克等理念相近國家加強合作，強化彼此民主韌性。

外交部今天上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍14日上午接見捷克眾議院副議長巴圖謝克（Jan Bartošek），雙方就台捷雙邊關係、反制假訊息及資訊安全等議題交換意見。

林佳龍表示，感謝捷克長年支持台灣國際參與，台捷兩國在經貿、科技及文化等領域也都有密切合作，包括今年9月故宮文物將前往捷克展出，且台捷直航有望在今年下半年增班，展現台捷關係穩固友好。

林佳龍提及，台灣長期面對來自中國的網路攻擊、假訊息操弄及認知作戰，充分瞭解威權國家對民主政體帶來的威脅。台灣將與包括捷克在內的理念相近國家加強合作，共同強化彼此的民主韌性。

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巴圖謝克指出，近年威權國家試圖運用網路攻擊、假訊息等方式破壞他國民主體制，尤其人工智慧（AI）的「深偽」技術，使大眾難以辨別影音資訊真偽，且社群媒體的演算法也加深社會分化。民主國家必須加強合作，以抵抗中國與俄羅斯的資訊戰與假訊息威脅。

外交部表示，台灣與捷克深刻體認捍衛民主自由價值的重要性，近年雙方持續就強化民主供應鏈韌性加強合作。未來台灣與捷克將深化夥伴關係，共同因應新興安全挑戰及威權主義威脅。（編輯：林家嫻）1140415

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