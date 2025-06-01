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吳德榮：白天高溫上看37度 估3日午後鋒面報到

2025/6/1 08:34（6/1 08:42 更新）
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圖為民眾在中正紀念堂以披巾遮擋豔陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象專家吳德榮表示，今天各地白天偏熱，高溫上看攝氏37度；本週3日下午起至4日有一波鋒面影響，帶來大範圍降雨，北台灣轉涼；5日起鋒面南移，天氣逐漸回穩、氣溫回升。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示， 最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴時多雲，花、東偶有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨；各地白天偏熱，最高氣溫約可升至攝氏37度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，氣溫再升，「熱如炎夏」，南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後降雨強度增強；3日各地仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨、午後降雨增強，並擴展至其他地區。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，3日下午起至4日梅雨季第5波「移動性」鋒面影響，帶來大範圍降雨，北台灣轉涼；5日鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨。

吳德榮說，6、7日鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，氣溫回升，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；8至10日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣偏熱，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。（編輯：謝雅竹）1140601

#中央大學
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（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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