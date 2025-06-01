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南方雲系北移降雨增多 南部及午後山區防局部大雨

2025/6/1 07:55
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（中央社台北1日電）氣象署表示，今天南方雲系北移，水氣增多，清晨起恆春半島、花東、中部山區及綠島、蘭嶼有短暫陣雨或雷雨，南部也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

今天是端午連假最後一天，中央氣象署指出，南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具以備不時之需。

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氣溫方面，氣象署表示，沒下雨時天氣較悶熱，西半部高溫攝氏33、34度，東半部約30至32度，中午前後紫外線強，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約22至26度；離島天氣方面，澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖也有短暫陣雨，澎湖26至33度，金門24至31度，馬祖23至28度。

此外，氣象署提醒，由於西南風增強，今晨至明天蘭嶼、綠島、桃、竹、苗、基隆北海岸及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請注意安全；此外，金、馬地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。（編輯：李淑華）1140601

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