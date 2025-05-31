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南竿介壽村民宅瓦斯氣爆 2長者燒燙傷後送台灣

2025/5/31 18:27（5/31 18:46 更新）
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連江縣南竿鄉介壽村一處民宅31日下午發生疑因更換桶裝瓦斯不慎導致氣爆事件，事發現場因氣爆威力，大量物品位移受損，無起火跡象。（連江縣消防局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月31日
連江縣南竿鄉介壽村一處民宅31日下午發生疑因更換桶裝瓦斯不慎導致氣爆事件，事發現場因氣爆威力，大量物品位移受損，無起火跡象。（連江縣消防局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月31日
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（中央社記者潘欣彤連江縣31日電）南竿介壽村1民宅今天下午3時許發生疑似因更換桶裝瓦斯不慎而引發氣爆，造成正在屋內煮食的90歲男性與80餘歲女性燒燙傷，送連江縣立醫院後，預計今日內轉送台灣本島醫院治療。

連江縣消防局指出，今天下午3時42分接獲民眾報案，指介壽村民宅發生巨大聲響，警消獲報後，初步研判現場為桶裝瓦斯造成的氣爆，事發民宅與隔壁窗戶玻璃、遮雨棚等，受爆發威力影響幾乎全破。

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消防局說，民宅住戶陳姓90歲男性與張姓80歲女性為夫婦，均因氣爆造成顏面與四肢燒燙傷，但暫無生命危險。2人先送連江縣立醫院，今日內將循後送機制，至台灣本島的醫院治療。

消防局指出，現場瓦斯桶與瓦斯爐狀況均完好無損，加上民宅門窗緊閉，且屋內並無起火跡象，研判應為陳男與張女夫婦在廚房煮食時，更換桶裝瓦斯不慎造成。但詳細原因仍需待調查。（編輯：張銘坤）1140531

連江縣南竿鄉介壽村一處民宅31日下午發生瓦斯氣爆，疑為更換桶裝瓦斯不慎釀禍，事發住宅與隔壁建築窗戶玻璃、遮雨棚等都遭殃受損，現場狼藉。（民眾提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月31日
連江縣南竿鄉介壽村一處民宅31日下午發生瓦斯氣爆，疑為更換桶裝瓦斯不慎釀禍，事發住宅與隔壁建築窗戶玻璃、遮雨棚等都遭殃受損，現場狼藉。（民眾提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月31日
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