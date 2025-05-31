上海樂高樂園開園倒數 首批內部測試遊客興奮

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（中央社記者李雅雯上海31日電）上海樂高樂園度假區將於7月5日開園，目前為測試階段。首批獲邀參與測試遊客今天前往園區，對於參與前期作業感到興奮，這些獲邀前來參與者均為樂高員工、園區建設者親屬。

上海樂高樂園度假區從5月31日起進入前期測試階段；6月20日起為公眾試營運階段，園區將於7月5日正式開園。

據澎湃新聞31日報導，首批獲邀參與前期測試階段遊客在今天上午10時抵達園區，對於可以參與樂園內部設施測試感到非常興奮。上海樂高樂園度假區有8大主題區，還有超過8500萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型。

上海樂高樂園度假區在前期測試階段與試營運期間，每個主題景點、餐廳、商店、演出和主題酒店設施與服務均將接受檢驗。樂園內有超過75個互動騎乘設施，不過不是每個項目都能體驗，測試期間每天開放項目、數量不一樣。

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上海樂高樂園度假區總經理陳潔表示，內部測試與試營運對於園方來說是一場更加真實的場景演練，也是對於所有前期準備工作的檢驗，將聆聽所有遊客的聲音，對於設施運作、服務品質、營運流程和應急回應等部分進行全方位優化。

根據了解，在內部測試階段，園方將僅邀請特定合作夥伴、樂園員工家屬、樂園周邊居民群眾代表和支持參與樂園籌備等有關人士；試營運階段將迎接購買開園限量年卡或飯店套餐的遊客與相關專業人士前來「好好檢視」。（編輯：周慧盈）1140531