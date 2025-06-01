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交通部擬定郵輪船票契約規範 明訂解約退費條款

2025/6/1 10:47
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（中央社記者余曉涵台北1日電）交通部日前預告訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項」草案，明訂解約退費規定，若因郵輪公司導致取消航程，業者應退還旅客已支付費用，並賠償旅客等。

郵輪旅遊興起，消費糾紛也隨之而來，由於不少旅客向旅行社或郵輪公司購買郵輪行程，大部分都屬於購買船票性質，並不符合「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」的適用範圍。

為保障旅客權益，交通部日前預告訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項」草案。

根據草案內容，旅客購買郵輪航程應涵蓋郵輪船名、航次起訖日，以及參考郵輪公司產品說明書的航程。

郵輪契約成立後，實務操作多為不可變更，因此草案中規定，為避免消費爭議，郵輪公司必須說明契約成立後，是否可更改的項目，以及若可更改是否須支付額外費用；若旅客在出發前解除契約，草案中明訂，旅客前41天通知解除契約應支付船票費用5%為退票費用，航程開始前1天通知，應支付船票費用50%等。

草案中明訂，若因可歸責郵輪公司變更航程或艙房等級，旅客可請求郵輪公司賠償依未達約定船票（艙房）等級或約定航程的差額不得少於2倍的賠償金額；若可歸責郵輪公司導致航程取消，業者應退還旅客已支付船票費用外，並依照通知時間賠償旅客，當日通知最多須賠償100%的船票金額。

若可歸責郵輪公司導致航程延誤，草案中明訂旅客就其導致時間浪費，得按日請求賠償，每日賠償金額，以船票費用除以搭乘日數計算。

若因為颱風、罷工等不可抗力因素變更航程或取消航程，草案中寫明，出發前業者應即時告知旅客處理方式，若在航程中，旅客可在郵輪提前抵港時要求下船，且因航程變更，所增加費用不得向旅客收取，所減少費用應退還旅客。

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草案中也明訂郵輪公司退費作業時間，不得超過6個月，但如有事實足認有必要者，最多得予延長3個月。

交通部航港局表示，草案預告期滿後，若無相關意見，還須函報行政院消費者保護處進行審查，因此尚未確定相關草案何時可以公告上路。（編輯：張雅淨）1140601

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