少女少年翹家 竹市警偕鐵警火車站「攔截」
2025/5/31 15:44
（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）桃園1名少女日前翹家，警方掌握其行蹤在新竹市，研判今天凌晨將搭台鐵到其他地方，經與鐵路警察合作，順利「攔截」少女，並查獲同行竹市翹家少年，通報家長帶回。
新竹市警察局第一分局今天表示，桃園市楊梅警分局日前緊急協尋跨轄區翹家少女，新竹市警方獲報後，通報線上警力展開協尋。
因研判少女會借宿24小時營業的超商，警方表示，經透過手機定位直徑1公里內超商進行地毯式搜尋，凌晨發現其訊號正在往新竹火車站移動，認為少女可能會搭乘台鐵至其他地區。
警方表示，少女移動的時間為凌晨4時50分，而第1班區間車發車時間為上午5時，竹市員警立即聯繫鐵路警察局台北分局新竹分駐所先派員於月台搜尋，協請列車長配合暫停發車。
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經與鐵路警察合作查找，警方表示，發現有1名未成年少女及1名未成年少男在月台奔跑欲搭列車，員警立即上前查證身分，確認就是桃園翹家少女，一旁同行少年經查為竹市轄內通報的翹家少年，隨後通報家長帶回，成功助返家。
警方呼籲民眾多關心子女及其交友狀況，避免因故與家人疏遠，進而離家出走或誤入歧途。（編輯：吳素柔）1140531
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