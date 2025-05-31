國際調解院落戶香港 西方國家幾乎缺席代表性不足

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（中央社台北31日電）中國發起的國際調解院昨天在香港舉行公約簽署儀式，32國代表簽署公約，成為國際調解院創始成員國，但外媒稱先進國家和西方國家幾乎缺席，新機制代表性不足；中國學者則說「千萬不要把它視為想要另起爐灶」。

新加坡聯合早報報導，作為全球首個專門透過調解解決國際爭端的政府間法律組織，北京希望國際調解院（International Organization for Mediation，IOMed）地位比肩海牙國際法院，同時進一步提升香港的國際影響力。

不過，報導說，「但發達國家和西方國家幾乎缺席，新機制代表性不足」。

報導另引述南京大學國際關係學院院長朱鋒指出，現有國際安全的干預行動機制有巨大局限，近年國際衝突紛亂不斷深化擴大，背後重要因素是大國政治。

朱鋒認為，國際調解院是衝突升級前的應對機制，旨在採取預防行動降低國際衝突，與國際維和部隊等衝突爆發才啟動的事後機制不同，「國際調解院是對現有國際安全和維和機制的一個補充，千萬不要把它視為想要另起爐灶」。

中國人民大學全球治理與發展研究院高級研究員蘇浩受訪時也說，國際調解院「不是要和西方打擂台、對著幹。它恰恰是一種補充，更有效地來解決國際爭端問題」。

蘇浩解讀國際調解院的英文名稱說，這個新組織並非法院，解決問題的方式比較柔性，重前期協商和效率，各方達成共識更有利執行，也無需以硬實力介入。

他指出，目前國際法院基於西方法律規則，裁決簡單明確、非黑即白，難以應對複雜的國際爭端，往往還把問題激化，「法院有時做了裁決，但事實上執行不了，成為一紙空文」。

蘇浩分析，中國成立國際調解院意圖明顯，希望國際社會形成相對公正、具有更廣泛普遍價值的機構處理國際爭端，以彌補現有國際法院、仲裁院的不足和缺陷。

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中國自2022年開始與18國推動建立國際調解院，去年10月完成談判，總部設在香港舊灣仔警署大樓，預計2026年初開業營運。

中國外交部長王毅昨天出席公約簽署儀式，代表中國成為首個簽署公約的國家，其他31國主要來自亞洲、非洲、拉丁美洲、南太平洋，包括巴基斯坦、寮國、柬埔寨、塞爾維亞，來自聯合國等近20個國際組織代表也出席儀式。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140531