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以色列阻沙烏地等多國外長訪約旦河西岸 各國不滿譴責

2025/6/1 09:24（6/1 09:46 更新）
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圖為約旦河西岸近雷馬拉的一處軍用大門2月情況。（路透社）
圖為約旦河西岸近雷馬拉的一處軍用大門2月情況。（路透社）
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（中央社約旦首都安曼31日綜合外電報導）多個阿拉伯國家的外交部長原定週末組團訪問約旦河西岸（West Bank）雷馬拉（Ramallah），卻遭以色列擋下，今天引發各國外交部譴責。

法新社報導，約旦外交部發布聲明，針對「以色列禁止代表團（6月1日）出訪雷馬拉並拜會巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的決定」，予以譴責。

根據聲明內容，沙烏地阿拉伯、埃及、約旦和巴林的部長團原定與阿拉伯聯盟（Arab League）主席一同出訪。

然而，以色列昨晚深夜宣布以方不予配合。由於以色列控制約旦河西岸的邊界和空域，此舉等同出手擋下代表團的出訪行程。

以色列官員說，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯「有意在雷馬拉與阿拉伯多國外交部長舉行有挑釁意味的會議，討論推動巴勒斯坦建國事宜」。

「這樣一個國家無疑會在以色列國土核心成為一個恐怖國家，以色列將不會配合這類意在傷害以色列、危害以色列安全的舉動。」

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巴勒斯坦自治政府外交部對此表達「嚴正關切」，並稱以色列的決定是「公然違反占領勢力在國際法之下的義務」。

若這支阿拉伯各國外交部長團順利成行，率領代表團的費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）將會是首位出訪約旦河西岸的沙國外長。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140601

#約旦河西岸
#以色列
#外交部
#沙烏地阿拉伯
#阿拉伯聯盟
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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