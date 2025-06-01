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教育部補助1.59億 助238校升級設備強化競爭力

2025/6/1 10:23（6/1 10:36 更新）
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嘉義民雄農工透過教育部補助，更新「教學型四軸機械手臂」，可讓學生實際操作，深入理解機械原理。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月1日
嘉義民雄農工透過教育部補助，更新「教學型四軸機械手臂」，可讓學生實際操作，深入理解機械原理。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月1日
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（中央社記者許秩維台北1日電）教育部於民國113年補助238所高中升級或更新教學和實習設備，補助金額達新台幣1.59億元，藉此增強學生專業能力並接軌業界，以提升學習成果和未來競爭力。

教育部今天發布新聞稿指出，為強化全國公私立高中的專業及實習課程特色，並促進資源共享與完善教學設備與環境，國民及學前教育署每年透過「補助高級中等學校充實教學及實習設備工作計畫」補助學校設備，藉此培育專業技術人才，滿足未來產業發展的人力需求。

根據教育部統計，113年專業群科共有238校受惠，補助總金額約1億5921萬元，透過計畫推行，許多學校得以更新教學和實習設備，提供更優質的教學品質，學生在更有利的學習環境中接受教育，提升學習成果和未來競爭力。

以澎湖海事學校為例，透過計畫補助升級教學設備，「電腦繪圖工作站」配備高效能晶片，可快速處理複雜運算，減少等待時間，提升高解析度繪圖的工作效率；「交流電焊機」能自動完成焊接作業，提高生產效率，精確的焊接品質不僅減少材料浪費、降低生產成本，還減少設備維護頻率，另有安全防護裝置，可有效降低操作風險。

位於嘉義的民雄農工同樣更新教學設備，例如「教學型四軸機械手臂」可讓學生實際操作，深入理解機械原理，並思考不同機械手臂的差異；「高壓清洗機」則接軌業界常用設備，透過實習提升專業能力，讓學生更了解設備規格和使用技巧。

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宜蘭頭城家商則購置「觸控式POS系統」，使學生更精確掌握現代化門市作業，增強教學效果，也讓學生提升相關證照應考能力；另外，也修繕拷克機，延長使用壽命，提升運行效率與穩定性，確保教學連續性與學生作品品質的穩定性。

國教署表示，計畫已協助多所學校提升教學設備，為師生創造更優質的學習環境，未來將持續推動相關資源挹注，確保各級學校都能獲得適切支持，進一步提升教育品質，縮短城鄉差距。（編輯：張雅淨）1140601

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