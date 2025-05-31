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超萌咖波借閱證限量剩5萬張 中市府：絕不二刷

2025/5/31 18:18（5/31 18:46 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）為迎接在12月13日開館的台中綠美圖，台中市文化局推出與「貓貓蟲咖波」聯名限定版借閱證，限量8萬張，開辦三週目前尚有5萬張，文化局表示，絕不二刷，歡迎民眾到46間圖書館辦理。

台中市文化局透過文字稿指出，台中市立圖書館新總館將在12月13日開館，市府與台中在地漫畫家、咖波IP創作者「亞拉」老師攜手推出限量咖波聯名借閱證，共有8萬張，民眾可到台中市46間圖書館辦理。

文化局指出，此次聯名設計由超萌的咖波翻開書本，8棟綠美圖建築從書中蹦出來，象徵閱讀可以開啟想像與智慧。限量借閱證提供「個人證」與「家庭證」兩種申辦選項，民眾可先至中市圖官網填寫辦證資料，再至市立圖書館總館或任一分館服務台申辦，已有借閱證的人也可更換限量卡（需工本費）。

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台中市民於綠美圖開館期間，持咖波借閱證到新總館借書，更有專屬的咖波精美小禮等您兌換。

文化局表示，中市圖新總館與「貓貓蟲咖波」聯名限定版借閱證自開辦三週已辦理2萬多張，現尚有約5萬多張，此次限量8萬張，僅此一檔，絕對不再二刷。民眾攜帶身分資料，可到台中市46間圖書館（不含國資圖）辦理，使用萌萌借閱證借書，同時可累積閱讀存摺點數與知識財富。（編輯：張銘坤）1140531

台中市文化局表示，台中市立圖書館新總館12月將正式開館，市府特與在地漫畫家、「貓貓蟲咖波」IP創作者攜手推出8萬張限量聯名借閱證，民眾可到台中市46間圖書館辦理，更強調絕不二刷。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月31日
台中市文化局表示，台中市立圖書館新總館12月將正式開館，市府特與在地漫畫家、「貓貓蟲咖波」IP創作者攜手推出8萬張限量聯名借閱證，民眾可到台中市46間圖書館辦理，更強調絕不二刷。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月31日
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