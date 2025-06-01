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端午連假收假日 國5上午估車多

2025/6/1 09:18（6/1 09:30 更新）
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圖為國道5號坪林系統－石碇路段。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北1日電）今天是端午連假收假日，高公局預估車潮以收假返家車流為主，交通量為111百萬車公里，上午壅塞路段為國5宜蘭-坪林路段。

根據交通部高速公路局即時路況顯示，今天上午8時30分左右，國道大致順暢，國5頭城-坪林車多，但仍保持在時速60公里到80公里。

高公局發布新聞稿表示，預估今天交通量為111百萬車公里，截至上午7時交通量為8.9百萬車公里。

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高公局表示，今天國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

高公局說，今天相關疏導措施包括中午12時到晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時到晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：謝雅竹）1140601

#高公局
#國道5號
#端午連假
#頭城
#交通部高速公路局
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