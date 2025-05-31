失竊「鹿小愛」尋回待命 公路局揭身世之謎

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台9線420公里處因諧音「就是愛你」與幸福公鹿「鹿小愛」，是南迴公路打卡熱點，而去年「鹿小愛」遭竊後近期尋獲，公路局趁機揭開「鹿小愛」身世之謎，原來「鹿小愛」有3代。

交通部公路局近年來推展「幸福公路」，以「公鹿」為形象，並在部分省道、公路監理機關設置Q版幸福公鹿公仔，也成為遊客拍照打卡新熱點，位於台東縣台9線420公里處指標、鄰近大武濱海公園，設置抱著寫有「9420」愛心的公鹿公仔，就是其中1座，並取名為「鹿小愛」。

公路局表示，第1代「鹿小愛」在109年11月30日誕生，但因設置在大武海邊，長年受日曬雨淋，大武工務段發現公仔外殼已脫漆並有斑駁情形，因此在113年6月讓第1代「鹿小愛」退役，重新打造並安裝第2代公仔，未料在113年11月生日前夕遭竊。

為不讓遊客撲空，公路局南區養護工程分局先讓剛退役的第1代「鹿小愛」代班，在今年3月換上第3代「鹿小愛」，而先前失竊的第2代「鹿小愛」近期也順利找回。

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大武工務段段長陳永銘告訴中央社記者，「鹿小愛」高度78公分、寬度70公分，重量約15公斤，很意外會有人竊走，而在失竊後重新安裝第3代公仔時有再加強膠固。

第2代「鹿小愛」平安歸來後，目前不急於上陣，陳永銘透露，民眾在現場看到的是第3代「鹿小愛」，將先讓第2代公仔待命，至於未來會不會讓第2代代班，或兩座公仔同時「上班」，各界都有不同想法，還待研議。（編輯：李亨山）1140531