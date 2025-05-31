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新加坡羽球賽 林俊易不敵世界第2止步4強

2025/5/31 19:32（5/31 20:13 更新）
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台灣男子羽球好手「左手重砲」林俊易，在新加坡羽球公開賽男單4強不敵世界第2泰國名將。（中央社檔案照片）
台灣男子羽球好手「左手重砲」林俊易，在新加坡羽球公開賽男單4強不敵世界第2泰國名將。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北31日電）BWF超級750的新加坡羽球公開賽今天進行各組4強，台灣「左手重砲」林俊易面對世界第2的泰國名將昆拉武特，鏖戰58分鐘，仍不幸以11比21、23比25落敗，無緣決賽門票。

世界排名第19名的林俊易，賽前生涯對戰昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）交手5次，以2勝3敗居下風。

今天2人再度交手，首局開打林俊易始終找不到節奏，主動失誤又多，在雙方5比5平手時，逐漸被拉開比數，最多以8比17落後，很快就讓出首局。

第2局林俊易總算回神，雙方形成拉鋸戰，雖然林俊易在比賽尾聲以15比18落後，但隨後連得3分追成平手，進入「Deuce（丟士）」後，林俊易錯過1個22比21的局末點，最終就讓昆拉武特直落2獲勝。

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儘管林俊易落敗，但對於首度闖進世界羽球總會（BWF）超級750等級4強的他，世界排名積分將大有斬獲。

另外，同樣首度闖進超級750賽事4強的台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天面對世界第8的泰國組合德查蓬（Dechapol Puavaranukroh）與素比莎拉（Supissara Paewsampran），僅力抗32分鐘，就以12比21、12比21落敗。（編輯：吳素柔）1140531

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