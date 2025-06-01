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張純寧推數位教學 帶錦和高中轉型發展科技特色

2025/6/1 11:06（6/1 11:36 更新）
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新北市錦和高中校長張純寧（圖）帶領學校朝科技高中特色發展，將數位教學融入所有課程，獲選教育家人物典範。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月1日
新北市錦和高中校長張純寧（圖）帶領學校朝科技高中特色發展，將數位教學融入所有課程，獲選教育家人物典範。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月1日
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（中央社記者許秩維台北1日電）新北市錦和高中校長張純寧在疫情期間，透過分組指導，協助老師操作線上同步教學，之後帶領學校朝科技高中特色發展，將數位教學融入所有課程，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，張純寧於民國110年到新北市錦和高中任職校長，當時疫情嚴峻，各級學校都因應疫情發展線上同步教學，錦和高中高中部老師採線上同步教學，國中部老師則有部分用預錄課程教學。

「數位教學不是選擇題，而是因應社會趨勢非得這樣做。」張純寧表示，老師們過去有沒有線上教學經驗，或曾經到教學現場觀摩，都對學校的數位教學發展有很大影響；面對如何讓老師學會線上同步教學的挑戰，她認為，要用老師聽得懂的話，才有辦法談教育理念。

張純寧因此請行政人員分組，從圖書館到教務處編配組別，設定每個主任要指導多少老師，再利用中午或老師課間有空的時候，協助老師學習如何操作線上同步教學。

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在線上同步教學的階段性目標達成後，張純寧繼續思考學校的特色是什麼，經過大家集思廣益，共同勾勒出錦和朝科技高中特色發展的目標，讓數位教學融入各個課程，讓每個學生都有機會學習，並提升教學能量，針對學生能力給予適合的教學方法，讓他們能與世界科技發展趨勢接軌。

科技高中特色發展已執行2年，張純寧提到，很欣慰地看到許多不同背景的家長讓孩子讀錦和，她相信這些課程規劃和推動資料都會留下來，讓後續有興趣的人知道；學校轉型是一個實驗，如何無痛轉型，達成對學生最大的學習利多，也是教育工作者共同努力的方向。（編輯：張雅淨）1140601

#教育部
#新北市
#錦和高中
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